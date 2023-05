Mint mondta, nem zavart senkit az örökzöld, amely kellemes árnyékot biztosított a napos órákban nyáron, mégis arra érkeztek a házhoz feleségével, hogy a fa ágait szerinte barbár módon levágták.

Olvasónk feltételezése szerint az áramszolgáltató munkatársai vagy alvállalkozói végezhették a munkát. Az áramszolgáltató kérdésünkre kivizsgálta az esetet, s arra jutottak, hogy az alvállalkozó megfelelően járt el, amikor a bélatelepi fákat nyeste. Az E.ON-tól azt a választ kaptuk: életvédelmi és üzembiztonsági okokból a villamos vezetékek környezetében szükség van a növényzet rendszeres gondozására, a gallyazás évenkénti elvégzésére. A gallyazás azért fontos, mert a vezetékek közé nőtt faágak üzemzavart, áramszünetet okozhatnak. A törvényi szabályozás szerint a vezetékek közelében lévő növényzetet az ingatlantulajdonosoknak kell rendszeresen gondozniuk. Erre minden évben, a kerti munkák indulásakor a sajtóban is felhívja az E.ON a figyelmet, tették hozzá. Ha ez mégsem történik meg, az E.ON szerződött vállalkozóval, saját költségére végezteti el a gallyazást. Az alvállalkozók a Balatonnál is folyamatosan gallyaznak. Vezetéktípusonként eltérő, hogy hány méterig szükséges alulról és oldalirányba visszavágni a fákat. Olvasónk esetében alulról és oldalról is 2,5-2,5 méterig kellett visszavágni az ágakat. S habár olvasónk szerint szép volt a fa, az áramszolgáltató azt közölte: rálógott a vezetékre, s még további gallyazásra is szükség lesz a növénynél. Hozzátették: erre biztonsági okokból feszültségmentesítés mellett, a tulajdonos részvételével kerül majd sor. A társaság felhívta a figyelmet: ha az ügyfelek olyan fáik gallyazását végzik, amelyeknek ágai már veszélyes közelségben vannak az áramvezetékekhez vagy akár el is érik azt, akkor mindenképp kérjenek az E.ON-tól előzetesen ingyenes feszültségmentesítést, enélkül ne fogjanak hozzá a gallyazáshoz. Koszorus R.