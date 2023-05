Még márciusban levélben kereste meg a posta azokat a kistelepüléseket, ahol 1500-nál kevesebben élnek, hogy az önkormányzatok vegyék át a helyi posták üzemeltetését. Azt is kilátásba helyezték, ha ez nem történik meg, akkor kénytelenek bezárni a postahivatalt. Bolhón elkönyvelték, hogy előbb-utóbb megszűnik náluk a postahivatal, de biztosat még nem tudnak.

– Felajánlották az önkormányzatnak, hogy vegye át a postai szolgáltatásokat, de erre nincs lehetőségünk – mondta Horváth Csaba, Bolhó polgármestere. – Eddig a posta bérelte tőlünk a helyiséget, fizette a rezsit, de most ez a mi feladatunk lenne. Egy ember foglalkoztatását és az épület rezsijének finanszírozását nem tudnánk megoldani. A képviselő-testület megnézte a szerződést, és az volt a vélemény, hogy ezt nem szabad bevállalni.

A bolhóiak közt beszédtéma a posta megszűnése, de nincsenek biztos értesüléseik, még a postahivatalban jelenleg dolgozó postáskisasszony sem tud semmit, tette hozzá a polgármester. A kézbesítést mobilpostával oldják meg, Nagyatádról érkeznek a küldemények.

Babócsán a vegyesbolt épületébe helyezték át a kispostát. Ez nem került pénzébe az önkormányzatnak, a fenntartó Mecsek Füszért viszont csak úgy kapott állami támogatást a bolt felújítására, ha átvállalta a postai szolgáltatást. Ezért a boltban „egy ficakban” működik tovább a postahivatal. A polgármester azt mondta, „kitalpalta”, hogy legyen pénzkiadó automata is ugyanitt.

– Az emberek a szolgáltatás nem minden részletével elégedettek, de abba nem gondolnak bele, hogy mi lenne, ha egyáltalán nem lenne posta – vélte Jáger Gábor, Babócsa polgármestere. – Kisebb a tér, rövidebb a nyitvatartási idő. Gondok voltak a kézbesítési idővel is, bár erre mostanában kevesebb panaszt hallok. Most Barcsról jön a kézbesítő.

Somogy vármegyében május elsejével nem került sor postabezárására, felelte érdeklődésünkre írásban a Magyar Posta Zrt. sajtószolgálata. Az elmúlt időszakban sok somogyi települést érintően érkezett igény önkormányzatoktól és vállalkozásoktól is az új típusú postapartneri együttműködésre, a tárgyalások folynak. Kitértek arra is, hogy a Magyar Falu Program fejlesztéseinek keretében több település élelmiszerboltjában üzemel postapartner. Ilyen az Atád-Coop által üzemeltetett Görgeteg postapartner, vagy a Mecsek Füszért által üzemeltetett Csokonyavisonta, Babócsa, és Zákány partnerségei. A kialakított partnerségeken az ott élők megelégedéssel veszik igénybe a postai szolgáltatásokat, értékelték.

Fotóill.: Lang R.

Május végétől a postákon nem lesz már újság

A hírlapok példányszámának évek óta tartó csökkenése miatt a társaság a közelmúltban arról döntött, hogy országszerte mintegy 500 postán folytatott értékesítést 2023. május 31-étől megszünteti. Fontosnak tartották azonban kiemelni, hogy a változás a magazinok, a színes lapok postai előfizetésesét és azok kézbesítését nem érinti, ebben a társaság nem tervez változást. A hírlapok előfizetésére mind a postákon, mind a Magyar Posta webshopjában továbbra is lehetőség van, hívták fel erre a figyelmet. Ezzel a döntéssel a Magyar Posta alacsonyabb működési költségek mellett hatékonyabb, piacképesebb szolgáltatásportfóliót tud fenntartani, a postai ügyfélterek pedig ehhez igazodva letisztult, átlátható, kényelmes és jól használható terekké alakulnak – tájékoztatott a szolgáltató.