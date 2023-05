– Nagyon izgultam, de egyben nagyon megtisztelő is volt, hogy ott állhattam a Szentatya mellett, mesélte élményeit Domina Boglárka, aki a vatikáni zászlót tartotta Ferenc pápa jobbján. – Egészen álomszerű volt a vele való találkozás, de pont ilyennek képzeltem el, mondta a 14 éves ifjú huszár.

Nővére, Panna a köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök mögött állt a magyar zászlót tartva. – Korábban már találkoztam Orbán Viktorral, amikor itt fogadtuk, Fonyódon – mondta Domina Panna. – Ám a mostani találkozás vicces volt. Hallottam, hogy valaki így köszön: kezét csókolom kisasszony. Mikor megfordultam, ott állt előttem a miniszterelnök úr. Az egyik szervező szólt neki, hogy álljon egy picit odébb, mert kitakar engem. Ekkor elnézést kért, és miután odament a pápához, külön figyelt rá, nehogy kitakarjon engem, tette hozzá Domina Panna.

Orbán Viktor, miniszterelnök jobbján Domina Panna.

Forrás: MTI

Nemcsak a lányoknak volt nagy élmény a pápával való találkozás, de édesapjuk, a fonyódi I. Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium kapitánya is felejthetetlen élményekről számolt be. – Ahogy elment előttem a Szentatya libabőrös lettem, mivel mi vallálosak vagyunk, nekünk ez a találkozás nem csak megtisztelő volt, de egy lelki élmény is – mondta Domina Barnabás. – A Sándor-palota ajtajában álltam és amikor jött be Ferenc pápa, az tűnt fel, hogy milyen régi cipője van, egy fekete egyszerű, régi cipő volt, sorolta benyomásait Domina Barnabás, aki azt is meglepőnek találta, hogy a lábbelihez hasonlóan a pápa autója sem volt kirívó. – A kocsit már előző nap odahozták a helyszínre, de nem gondoltuk, hogy azzal fog érkezni, másnap nagyon meglepődtem, amikor megláttam a Szentatyát az anyósülésen, mondta.

Ferenc pápa jobbján Domina Boglárka.

A tizenhárom kishuszár igazi elnöki fogadtatásban részesült, hiszen Novák Katalin köztársasági elnök maga kínálta a fiatalokat harapnivalóval, amíg a pápa érkezésére vártak. Novák Katalin somogyi útján annyira szívébe zárta őket, hogy az összes protokoll eseményre meghívta a bandériumot. Domina Barnabás elmondta: igyekeznek mindenhova más csapatot vinni, hiszen az 53 gyerek közül egy-egy rendezvényre 12-en utaznak.



Több eseményre is meghívta a fonyódi kishuszárokat Novák Katalin.



Fotó: MTI