– Most már lőhetnek, köszönöm! – ezzel a meghökkentő mondattal fejezte be a rajzolást egy harctéri szituációban Mednyánszky László, aki Rippl-Rónaival együtt egy képzőművész alkotócsoport tagjaként helyszíni rajzokat készített az isonzói fronton. Gáspár Ferenc kaposvári főorvos és műgyűjtő hívta fel Molnár F. Tamás figyelmét arra, hogy az ekkor készített portré dr. Arnsteinről Somogyban maradt. Ennek nyomán készült egy sok képpel illusztrált előadás.

– Mindig is kötődtem Ripp-Rónaihoz – mondta a mellkassebész. – Ha Párizsban járok, rendszeresen megfordulok a Musée d’Orsay-ban, ahol kizárólag francia festők képei lógnak a falakon. Az egyetlen kivétel Rippl-Rónai, ez is mutatja a világ festészetében betöltött nagyságát. Különös, hogy külföldön tudjuk igazán értékelni, ami a miénk.

Dr. Arnstein a 3/15-ös tábori kórház vezetője volt, és hihetetlen szervezőmunkával látta el egy egész frontszakasz katonaorvosi teendőit. Rippl-Rónai egy pasztellképen örökítette meg, miközben együtt utaztak vonaton. Korábban különböző helyőrségeken volt katonaorvos, így Szarajevóban is, ahol ezredorvosként felelős lehetett a meggyilkolt Ferenc Ferdinánd holttestének bebalzsamozásáért. Molnár F. Tamás korábban rekonstruálta az első világháborút kirobbantó szarajevói merénylet orvosi részleteit.

– Ha az ember tudományt csinál, akár orvoslást, akár történészi munkát, akkor éljen a kételkedéssel – mondta a mellkassebész, akit Berta Gyula kaposvári tüdőgyógyász és Szili Ferenc kaposvári történelemtanár is inspirált.

Molnár F. Tamás nemrég egy belgiumi nemzetközi kongresszuson vett részt, ahol büszkén viselte a táncsicsos kitűzőjét. Az ő idejében a gimnáziumi beavatás része volt, hogy meg kellett mászni a vasútállomás előtti oroszlános szobrot, melyet a 44-es gyalogezred emlékére állítottak. Azóta érdeklődik az első világháború kora iránt. A világ­égés alatt született meg a modern mellkassebészet, kialakult az altatóorvosi szakma és a mikrobiológia. Megváltozott a sebészet gondolkodásmódja, a sebesség, a pontosság és a csereszabatosság került előtérbe. A pusztító gépek korában támadt igény a gyógyító gépekre, ezért alkotta meg Petz Aladár a sebészeti varrógépét. Enélkül nem lenne mai robotsebészet sem.



Háborús körülmények közt is operált



A táncsicsos lét szellemi forrás, amely lendületben tart, mondta Molnár F. Tamás, aki 1968 és 72 között volt a gimnázium tanulója. Megalapította a pécsi 400-as klinika, később a győri kórház mellkassebészetét. Mindkét intézménnyel európai rangot vívott ki. A Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) orvosi karán a műveleti medicina tantárgy alapjait tette le. Élt Németországban, dolgozott Angliában és Skóciában. Pályája alatt 7000 nagy műtétet végzett, Bejrútban az ostrom alatt háborús körülmények között is operált, 2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, emellett okleveles történész. A vallás és a művészetek is foglalkoztatják.



Fotó: Muzslay Péter