A harmadik Futókörök Napjához idén is csatlakozik Kaposvármájus 21-én, vasárnap. A Cseri park-futókörön reggel 9 óra és 17 óra között várják a futni, gyalogolni vágyókat.

Kaposvár 24 másik hazai településsel versenyez az országos első helyért. Egyszerre 140-en lehetnek majd a pályán, ahol speciális karkötők segítségével mérik a megtett kilométereket. A szervezők arra kérik a kaposváriakat, hogy csatlakozzanak minél többen – és hozzanak magukkal, akit csak tudnak –, hogy az idei évben városunk legyen a legaktívabb az országban.

Információk a nevezéshez

• Időpont: 2023. május 21. (vasárnap), 9:00-17:00

• Nevezés: ingyenes, kizárólag a versenyek helyszínén, 8:00 órától 16:45 óráig

• Helyszínek: 25 különböző településen országszerte

• Kaposváron a Cseri parkban várjuk az indulókat.

• Valamennyi helyszínen kizárólag sorszámmal ellátott chip viselésével lehet részt venni a versenyen

• A chip átvétele 1000 Ft kaució ellenében történik, amelyet a chip leadásakor visszakap a futó

• A chipek segítségével tudjuk mérni az indulók idejét, illetve az általuk megtett távot is

• Egyénileg, valamint városok, kerületek szintjén is mérjük a teljesítményeket, amelyet folyamatosan nyomon lehet majd követni a szeosz.hu az oldalon a verseny teljes ideje alatt

• A verseny ideje alatt egy futó ugyanazon a helyszínen többször is rajthoz állhat (a chipet minden alkalommal újra kell aktiválni a nevezési asztalnál), a megtett körei pedig a nap végén összeadódnak majd

• Egy futó a verseny ideje alatt csak egy helyszínen futhat, ott viszont az előző pontban foglaltak szerint akár több alkalommal is

• Bővebb információ a szeosz.hu oldalon