A kormányzat honlapján olvasható a vízgazdálkodási törvény ilyen irányú módosításának tervezete. Egyeztetés kezdődött, és a lakossági észrevételeket május 10-éig várták.

Észrevétellel érkezett szerkesztőségünkbe olvasónk, egy 68 éves kaposvári nyugdíjas asszony is, de a kilétét titokban szeretné tartani, mert attól fél, hogy nem népszerű a mondandója. Vidéken nőtt fel, majd városban élt, de mindkét helyről származó tapasztalata az, hogy a tulajdonosok nem vigyáznak a kútjaikra, kivéve akkor, ha saját maguk is isznak belőle. Ha viszont nem ellenőrzött egy kút, akkor annak egészségügyi következményei is lehetnek. Úgy véli, hogy a kötelező regisztráció elősegítené, hogy a víz tisztaságát mindenki tiszteletben tartsa.

Visszaemlékezett, hogy az 1960-as években segítettek kitölteni egy kérdőívet. Egy egészségügyi rendelet értelmében minden vidéki ingatlannál összeírták, hány méterre van a kút az épülettől, sőt még a trágya távolságát is lemérték. A hasonló nyilvántartásokat ma is fontosnak tartja.

Megkerestük a Nemzeti Föld­ügyi Központot, hogy érdeklődjünk, pontosan hányan regisztrálták eddig Somogyból a kútjaikat. Azt válaszolták, tekintettel arra, hogy a témában a jogszabály módosítása várható, jelenleg nem tudnak nyilatkozni.