A Kun család tizenhat éve, 2007-ben költözött Tabra.

– Nyíregyházán dolgoztam, de miután bezárt a cég, a somogyi vállalatuknál kaptam munkát – mondta el Kun Gábor. – Pár hónap múlva a párom is utánam jött a somogyi városba, minőségellenőrként dolgozik, de most gyesen van. Az édesapa hozzátette: eleinte albérletben laktak, majd 2013-ra sikerült egy reno­válásra szoruló kocka házat vásárolniuk. – Teljesen felújítottuk az ingatlant. Most végeztünk mindennel, az összes spórolt pénzünk ezekre a munkákra ment el – jegyezte meg Kun Gábor.

Április 25-én azonban megváltozott minden. Hajnalban kigyulladt a házuk tetőszerkezete. – Kirohantam az udvarra, és láttam, hogy ég a tető – emlékezett vissza az édesapa.

– Azonnal mentettem a 2,5 éves kisfiamat, a feleségemet és a kutyánkat. Éppen arra járőrözött két rendőr, látva a lángoló házat hívták a tűzoltókat, majd a kerítésen átugorva a segítségünkre siettek. Nem kívánom senkinek ezt az ébresztőt... A tetőszerkezet teljesen megsemmisült, az oltás következtében a falak és valamennyi bútorunk tönkrement, cserélni kell az összes villanyvezetéket, a laminált padló is elázott.

Felesége, Andrea vette át a szót a szomorú összegzés után. Egy hétig a barátaiknál laktak, akik a tragédia hajnala óta mindenben segítettek a családnak. Jelenleg a szomszéd házban élnek albérletben. Folyamatosan mossák a ruháikat, próbálják megmenteni használati tárgyaikat.

– Volt biztosításunk és bízunk benne, hogy a kár egy részét kifizetik – mondta el az édesanya, aki 9 hetes terhes második gyermekükkel. Az eddigi vizsgálatok alapján több millió forintba kerülne a helyreállítás.

– Leginkább anyagi segítségre, szakemberekre, alapanyagokra van most szükségünk – mondta el Kun Gábor. – Ha esetleg nagyobb összeg jönne össze, szeretnénk belőle hasonló helyzetbe került családokat támogatni.

– Nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül, úgy gondolom, hogy segítség nélkül nem is igazán tudunk ebből felállni – jegyezte meg elcsukló hangon Kun Andrea. Szeretnének őszre visszaköltözni a házukba, de ez jelenleg álomnak tűnik.

Hozzátette: családjuk, kollégáik, barátaik nagyon sokat segítettek nekik a kipakolásban

Akinek módjában áll a családnak anyagi segítséget nyújtani, Kun Gábor 10403916 – 86766666 – 55781001-es számlaszámára utalhat „adomány megjegyzéssel.