- A Szennai Fekete László Általános Iskola nyolcadikosai, a Bárdudvarnoki tagintézménye alsósai, és a Kaposfői tagintézménye harmadikos és negyedikes diákjai által készített filmek megnyertek egy oklevelet, egy különdíjat, egy 2. helyezést, egy harmadik helyezést, és a három iskola videósai együtt megnyerték az ország legjobb diákfilmes alkotóműhely kategóriának a fődíját – sorolta Mátraházi Tibor, utazó iskolapszichológus, aki a gyerekeket felkészítette a versenyre. Az egykor reklámfilmezéssel foglalkozó, amerikai reklámügynökségekkel együttműködő, és a szakmában díjakkal is elismert férfi eleinte terápiának szánta a filmkészítéssel járó közösségépítést. A hozzá járó diákokat vonta be a tevékenységbe.

- Tizenhárom évvel ezelőtt közösséget szerettem volna építeni, de nem a szokványos módon. Eleinte az iskola „rémeivel” dolgoztam együtt, amolyan terápiás jelleggel. Négy-öt éve már teljes osztályokat vezetek be a filmkészítés rejtelmeibe. Nagyszerű, hogy együtt kell működni, miközben mindenki megtalálja benne, amit szívesen csinál. Ha kész, az eredmény jól látható – mutatta be Mátraházi Tibor, a nem éppen szokványos iskolai tevékenységet. A gyerekek ugyanis a tantervtől ugyan függetlenül, ám mégis a tanórák közé illesztve tanulják a mozgóképes kultúrát. Ahogy az eredmények mutatják, nagy sikerrel.

- Gyakran hetekig készül egy film, amelyről eleinte beszélgetünk, ötletelünk róla, és miután kikristályosodik a kép, megvalósítjuk. Nincsenek profi eszközeink, csupán mobiltelefonokkal dolgozunk. Ám ez önmagában nem elegendő. A gyerekek azt is megtanulják, hogy egy közös produkcióhoz mennyi minden kell: nem utolsósorban díszlet és szereplők. Előfordult már, hogy egy tanteremből egy sátorbelsőt varázsoltunk. Megvarrtuk a helyszínt, mert arra volt szükségünk. A legfontosabb azonban ötletelés. Mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, mert ötletből születik az újabb ötlet – mondta a pszichológus, aki szerint bár nem kapnak érdemjegyet diákjai a filmes tanórákon, mégis motiváltak, mert semmi nem úgy történik, ahogy az iskolai keretek között megszokott: felüdülésnek számít a gyerekeknek a tevékenység, amelynek a szülök és az ismerősök, barátok is örülnek, mert a „produktum” jól látható és hallható. Ezen kívül még szórakoztató is.