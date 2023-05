Zöld mellényben az egyik kaposvári hipermarket bejáratánál várták az adakozókat a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ dolgozói pénteken délután. Szombaton egész nap itt lesznek, csatlakozik hozzájuk egy középiskolás önkéntes és egy fedél nélküli is. – Az Élelmiszerbankkal évek óta kapcsolatban vagyunk, a hét minden napján az Aldiból hozzuk az előző nap megmaradt és még fogyasztható pékárut, a tavalyi karácsonyi akcióban 900 kilogramm élelmiszert gyűjtöttünk és bízunk benne, hogy ez a tavaszi gyűjtés is sikeres lesz – mondta el Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője. Hozzátette: a cukoradomány a teákat édesítette, valamint csomagokat állítottak össze a hajléktalanoknak. – Az év minden napján szükség van a rászorulók segítésére, legyenek fedél nélküliek, gyerekek, családok, sokan közülük rossz anyagi helyzetben vannak és a kis segítség is sokat jelent nekik – emelte ki Nagy Bernadett.



Bárki segíthet a hétvégén.

Fotó: Lang R.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület az egyre növekvő rászorulói igényekre reagálva indította el az akcióját.

Arra kérnek mindenkit, hogy a nyár közeledtével is gondoljanak a nehéz sorsú embertársainkra és a hétvégi vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyenek egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosárukba, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhatnak le.

Az ország 115 településén 200 Tesco és Aldi áruházban összesen három ezer önkéntes gyűjti a felajánlásokat két napon keresztül. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület legutóbbi, karácsony előtti gyűjtésük során 241 ezer kilónyi felajánlásból 48 ezer nehéz sorsú embert, családot tudott támogatni.

– Bár már elmúltak a nagy hidegek, amikor a segélykérések tetőzni szoktak, de a megkeresések száma sajnos még mindig nem kezdett el csökkenni, sőt, egyre többen fordulnak élelmiszercsomagokért szervezetünkhöz – mondta Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke. Hozzátette: a magas inflációs adatok közül jócskán kiemelkedik az élelmiszerek drágulása, ami éppen a legszegényebbeket terheli leginkább. Megjegyezte: a vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehéz sorsú embereket segíthetik. Cseh Balázs elmondta: legutóbbi akciójuk alkalmával száraztésztából és konzervekből, valamint rizsből érkezett a legtöbb felajánlás, ezek tették ki az adományok felét.

Az elmúlt 10 évben összesen 2,3 millió kiló élelmiszer adományt adtak össze a vásárlók a szervezet áruházi adománygyűjtő akcióin.