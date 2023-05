Szinte folyamatosan változik a vármegyék és a települések népességszáma a belső elvándorlás miatt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss gyűjtéséből kiderül, Magyarországon tavaly 584 ezer 550-en költöztek az ország másik részére, közülük 297 ezer 750-en csak ideiglenesen indultak útnak. Somogy a belső elvándorlás miatt csupán ötven emberrel van mínuszban. A két szomszédos megye ugyanakkor jóval rosszabbul áll. Tolnából 450-en, Baranyából 700-an hiányoznak.

A mintegy 1500 lelkes Babócsára is jellemző a ki- és a bevándorlás. Jáger Gábor polgármester elmondta, azok, akik elhagyják a falut, a munka miatt döntenek így. Ők leginkább a határ menti vármegyékbe, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopronban telepednek le.

– A környéken kevés a munka – hangsúlyozta Jáger Gábor. – Ezért sokan döntenek úgy, hogy más vármegyében próbálnak szerencsét. A település lélekszáma azonban nem igazán változik, mert a környező falvakból hozzánk költöznek a megüresedett ingatlanokba. Ez a Családi Otthonteremtési Kedvezménynek (csok) köszönhető – tette hozzá a babócsai polgármester.

Balatonbogláron valamelyest változott a lélekszám az elmúlt évben. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta, főleg fiatalok mennek el másik vármegyébe vagy külföldre dolgozni, de beköltözők is vannak szép számmal. – Hiába az új lakók és biztató születési adatok, sajnos csökken a településünk népessége – hangsúlyozta Mészáros Miklós. – A koronavírus-járvány idején az ideiglenes belső vándorlás magas volt nálunk. Sokan költöztek le a nyaralóikba és távmunkában dolgoztak – tette hozzá a balatonboglári polgármester.



Gazdára találtak

A megelőző évek adataival összevetve 2021-hez képest csökkent, 2020-hoz nézve viszont emelkedett a belföldi vándorlások száma tavaly. Balatonszentgyörgyön évek óta alig változik a lakosság száma. Farkas László Nándor polgármester lapunknak elmondta, a megüresedett házak hamar gazdára találnak. Leginkább fiatal családok telepednek le. Azért is választják a települést, mert az ingatlanárak a többi balatoni településhez képest olcsóbbak. Farkas László Nándor hozzátette, leg­gyakrabban a környékről érkeznek új lakók, de az Alföldről is költöztek már oda családok. A több mint 1100 lelkes Hetesen sem jellemző az elvándorlás, inkább letelepednek az emberek. Pavelka Béla polgármester lapunknak azt mondta, minden szolgáltatás adott ahhoz, hogy élhető falu legyen Hetes. Háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, pénzautomata, posta, iskola, óvoda és bölcsőde is van a településen.



Sok fiatal indul útnak fejlettebb régiók felé, de sok család érkezik is a helyükre

Fotó: Lang Róbert