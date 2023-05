A tíz településen összesen 689 ellátottról gondoskodnak, 67 dolgozónak adnak munkát. Az új lengyeltóti székházban két nappali ellátóegység talált otthonra: a nyugdíjasok klubjában 27-en vannak, a fogyatékossággal élők nappali ellátásában 23-an igényeltek részvételt. A házi segítségnyújtás keretei között 64 rászorulót gondoznak, és 115 embernek biztosítanak szociális étkeztetést. Még bölcsődét is működtetnek. Az épületben kapott helyet a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat valamint az intézmény igazgatási egysége is, mutatta be Bálintné Zöld Zsuzsanna, a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ vezetője.

Új székházuk valaha a Zichy grófok lovardája volt, az ősparkkal büszkélkedő kastély része, majd 1938-tól a lengyeltóti kórház melléképülete. 2006 óta megszűnt a kórházi ellátás, azóta kereste az önkormányzat a hasznosítás lehetőségét.