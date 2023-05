Mohácsi Zsófia kategóriáját, a 250 köbcentis quadok versenyét a tőle elvárt profizmussal simán nyerte. Ezen felbuzdulva nevezett kisebb quadjával a nagy 450 köbcentis mezőnybe is. Ott bizonyította be a német bajnokság résztvevőinek: a csoda valójában csupán tehetség, és az ezüstérmet szerezte meg a nagykategória mezőnye előtt.

Mohácsi Zsófia a népetországi versenyen

A kétnapos versenyhétvégén négy magyar, köztük Mohácsi Zsófia, a tizennégy éves fiatal lány képviselte hazánkat short-track quad kategóriában.

– Sajnos az első fordulón, Ludwigslustban nem tudtam részt venni, egy műszaki probléma miatt – mondta el kérdésünkre Mohácsi Zsófia. – Ezért tudtam, hogy a németországi pontvadászatot csakis egy első hellyel kezdhetem. A pálya ismerős volt a tavalyi bajnokságból, nagyon tetszett már akkor is. Átépítettük a 250-es Yamaha quadomat is, ezen a versenyen próbálhattam ki először. Az eredmények azt mutatják, jól sikerült…

Európa számos országából, több mint százan érkeztek motorosok és quadosok a német versenyhétvégére. A versenyzők között igazi legendák is voltak, mint például a 86 éves, de mai is aktívan versenyző Paddy Thorne.

– A 250 köbcentis osztályban olyan magabiztosan hoztam el a pole-pozíciót, – folytatta Zsófi, – hogy édesapám és a csapat kérésére, a magasabb, 450 köbcentis géposztályba is beneveztünk, próba és tapasztalatszerzés miatt. A szabályzat nem tiltotta, hogy gyengébb quaddal induljak nagyobb géposztályban. További érv volt, hogy jövőre már én is ebben a géposztályban szeretnék versenyezni, és addigra quadom is lesz hozzá…

Mohácsi Zsófia a 250-esek között parádésan szerepelt, rajt-cél győzelemmel zárta a szombati napot.

– Vasárnap a nagyobb géposztályban a döntő futamokig tudtam tartani a második helyemet! – mesélte lelkesen a fiatal quados lány. – Így a saját kategóriám aranyérme után a nagyobb kategória ezüstérmét is megszereztem! Majdnem kétszer nagyobb quadokkal szemben lettem második, így fura érzés, de most erre az ezüstéremre büszkébb vagyok, mint a junior teljesítményemre.

Tragédia a versenyen A németországi versenyt sajnos egy halálos baleset is beárnyékolta. Wolfgang Henselak, a sportág elismert long-track motorosa verseny közben felbukott motorjával, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás közben életét vesztette.

Mohácsi Zsófia következő versenye a magyarországi bajnokságban lesz, Eger mellett. De készül már a horvátországi quadcross bajnokságra is, ami júniusban lesz Zlatni Lugban.