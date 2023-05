Egymás mögött sorakoztak a tanulóvezető kocsik szerdán délelőtt Kaposváron a közlekedési felügyelet előtt. Több autósiskola növendéke is arra várt, hogy beüljön a járműbe és a városi forgalomban gyakorolhassa a vezetést. Török Olivér ottjártunkkor éppen a hatodik vezetési órájára készült. A 38 éves férfi elmondta, gyakran jár horgászni, sokszor sofőr vitte el a vízpartra, ezért is döntött úgy, hogy szeretné megszerezni a jogosítványt. Ez azonban nem olcsó. A tanulóvezető számításai szerint, ha mindenből sikerül elsőre levizsgáznia és nem kell plusz­órákat vennie, akkor nagyjából 300 ezer forintba kerül a tanfolyam.

Pohner István a Kapos Ati, Autós-, Motoros Iskola vezetője megkeresésünkre elmondta, tavaly decemberben változtattak a vezetés óradíján. Hétezerről 8000 forintra emelték a tarifát. – Drágult a szervizköltség és a bérek is nőttek – hangsúlyozta Pohner István. – Nem meggazdagodni akarunk az óradíjakon, hiszen vannak jövedelmezőbb állások is az oktatásnál, de sajnos kénytelenek voltunk emelni. Ennek ellenére nem látjuk azt, hogy kevesebb tanuló lenne. Sőt, nálunk növekszik a létszám, és sokkal többen akarnak megtanulni vezetni, mint a korábbi években. Arányaiban nagyjából ugyanannyi női tanulónk van, mint férfi – mondta a Kapos Ati, Autós-, Motoros Iskola vezetője.



Pohner István arról is beszélt, nagyon szigorú a járművezetési vizsga, ezért a tanulóknak csak fele megy át elsőre. – Tényleg tudni kell önállóan vezetni. Az autó kezelését meg lehet tanulni 30 óra alatt, de a mai közlekedéshez kicsit több kell. Ezért sokan vesznek pluszórákat – tette hozzá a gépjárműoktató.

Meiszterics János a marcali Meiszterics Autósiskola vezetője megkeresésünkre elmondta, januárban ezer forintot emeltek az óradíjon, jelenleg 8500 forintot kell fizetni annak, aki személyautón tanul vezetni. A tanfolyam teljes díja nagyjából 280 ezer forintba kerül, de ha pluszórákat is kell venniük a tanulónak és nem sikerül minden elsőre, akkor a félmillió forintot is elérheti. Meiszterics János hozzátette, a drágulás miatt nagyjából 25 százalékkal esett vissza a tanulói létszám, a nyáron azonban sok fiatal ül majd a volán mögé gyakorolni.

Vezetésre cserélik a nyári vakációt

A Meiszterics Autósiskola vezetője elmondta, hogy a Balaton közelsége miatt nagyon sok szülő dönt úgy, hogy amíg a család a vakációt tölti a tónál, addig gyermekét beíratja hozzájuk egy tanfolyamra. De azok a fiatalok is nyáron tanulnak meg vezetni, akik Marcali környékén pihennek a nagyszülőknél. – Aki ügyesebb, akár egy hónap alatt is leteheti a vizsgát – hangsúlyozta Meiszterics János. Az autósiskola vezetője hozzátette, a teherautó és a buszvezető tanfolyamok is megdrágultak. Előbbi óradíja 14, utóbbié 18 ezer forintba kerül.