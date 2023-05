Egy hangulatos romantikus vers született tollából a témában. Az Irodalmi Rádió pályázatára három verset küldött be, amelyek közül az Áprilisi szerelem címűt értékelte legjobbnak a zsűri. Rita eddig titokban alkotott rímeket, és szíve szerint magyar szakon szeretne tovább tanulni, ám egyelőre dekoratőrként kezdi meg középiskolai tanulmányait szeptemberben. A kötetet a hétvégén mutatták be Budapesten egy díjátadó ünnepségen, amelyen Pusztai Rita is részt vett. A Sivatagi Enikő írói álnevet használó diáklány a vers megjelenését kapta jutalomként. A kötet már a kaposvári könyvesboltokban is elérhető.