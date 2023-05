Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz pénteken Genfben jelentette be a több mint három éve, 2020. január 30-án elrendelt legmagasabb készültségi szint feloldását.

Az elmúlt év óta csökkenőben van a világjárvány - közölte Gebrejeszusz, utalva arra, hogy az átoltottságnak és az átfertőzöttségnek köszönhetően nőtt a vírussal szembeni immunitás.

A bejelentésnek nincs gyakorlati következménye, mert minden ország saját maga dönti el, milyen védekezési eszközöket léptet életbe. A koronavírust nem győztük le - hangsúlyozta a főigazgató. Továbbra is kering a világban, veszélyes és még mindig képes veszélyes mutánsokat létrehozni - mondta. A WHO ugyanakkor követte a független szakértői bizottság ajánlását, mert meggyőződése, hogy a világnak megfelelő eszközei vannak arra, hogy megvédje az embereket a vírustól és az általa okozott betegségtől, a Covid-19-től.

A vakcinákon és a gyógyszereken kívül ezek között olyan eszközök is vannak, mint a maszkviselés, illetve az elkülönülés a zsúfolt és rosszul szellőztetett helyiségekben.

2023. április 30-ig 13,3 milliárd adag védőoltást adtak be világszerte.

A WHO adatai szerint a heti halálesetek globális száma a 2021. januári több mint 100 ezer fős csúcsról a 2023. április 24-án végződő hétre valamivel több mint 3500-ra esett vissza.

A koronavírus-világjárványban hivatalos adatok szerint több mint 6,9 millió ember halt meg világszerte, súlyos károkat szenvedett a világgazdaság és a közösségi élet.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ennél jóval magasabbra, "legalább húszmillióra" becsülte az először a 2019 végén a dél-kínai Vuhan városban észlelt SARS-CoV-2 vírus okozta halálesetek valós számát.