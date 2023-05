Hihetetlen csúcsok

Miközben drámai mértékben, 70 százalékkal megzuhant az érdeklődés a lakáshitelek iránt, a szabadfelhasználású jelzáloghitelek piaca tartja magát: az év első 3 hónapjában 17,3 milliárd forint értékben vettek fel kötetlen célra jelzáloghitelt az emberek, ami csak 13,4 százalékos visszaesést takar. A visszaesés nagyjából a személyi kölcsönök keresletének csökkenésével azonos – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A szabadfelhasználású jelzáloghitelek utoljára 6 éve, 2017. elején tudtak akkora részt kihasítani maguknak a lakossági hitelpiacból, mint idén év elején: az év első 3 hónapjában a folyósított kölcsönök 5,6 százalékát így vették fel a háztartások. Tavaly decemberben a folyósított lakáshitelek értékének 19 százalékára rúgott az emberek által igényelt 7,8 milliárd forintnyi szabadfelhasználású jelzáloghitel összege, ennél magasabb részarányra 10 éve nem volt példa a szakértő szerint.

Arra ugyanakkor a hazai hiteltörténelemben még nem volt példa, hogy a szabad felhasználásra folyósított jelzáloghitelek átlagosösszege immár 8. hónapja rendre meghaladja a lakáscélú hitelként a lakossági szerződések átlagértékét. Az idei év első három hónapjában megkötött szabadfelhasználású szerződések átlagos összege 16,15 millió forint volt, ami közel 70 százalékkal magasabb, mint a lakáshitel szerződések 2019. után ismét 10 millió forint alá zuhanó I. negyedéves átlagösszege – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A személyi hitel vetélytársa lett

Arra nehéz magyarázatot találni, hogy miként nőhetett egy év alatt negyedével a szabadfelhasználású jelzáloghitelek átlagos szerződési összege, miközben a lakáshitelek esetében 30, a személyi kölcsönöké pedig éves szinten 14 százalékos visszaesést mutatnak a statisztikák. Gergely Péter szerint egyrészt a kötöttebb feltételekkel rendelkező, bürokratikusabb felújítási, korszerűsítési lakáscélú hitelek helyett veszik fel a szabadfelhasználású jelzáloghitelt a lakásukat renoválni akarók – például azok, akik a múlt év őszi zárás előtt még be tudtak jelentkezni napelem-rendszer telepítésre és akiket – függetlenül a beruházásokat nem igazán támogató jelenlegi gazdasági helyzettől – nyom a megvalósítási határidő. Korábban ilyen beruházásokat a háztartások jó része személyi hitel felvételéből finanszírozta, de az mára változott. Egyrészt a magas infláció miatt megugró áraknak köszönhetően a személyi kölcsönök 7-9 millió forintos felső értékhatára már nem feltétlenül elegendő egy-egy komolyabb beruházás finanszírozására.

Másrészt – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – ekkora összegeknél már a futamidő is komoly kérdés: míg személyi kölcsön esetében 7-8 éves finanszírozást vállalnak maximum a bankok, addig a szabadfelhasználású jelzáloghitelt akár 20 évre is felvehetik a családok.

Ráadásul – teszi hozzá Gergely Péter - a személyi kölcsönök és a szabadfelhasználású hitelek közötti kamatkülönbség szintén 6 éves csúcson van – 8-9 százalékkal kisebb, 10,5 százalék körüli kamaton lehet ma szabadfelhasználású jelzáloghitelt igényelni, mint a személyi hitelek 19 százalék körüli jelenlegi átlagos THM-je. Ennek köszönhetően egy extra nagy, 10 milliós, 8 éves futamidejű személyi kölcsön havi 203 ezer forintos törlesztőrészlete közel harmadával nagyobb, mint egy hasonló feltételekkel bíró szabadfelhasználású jelzáloghitel 154 ezer forint körüli törlesztője. Ráadásul - utalt vissza a futamidőben lévő hatalmas különbségre a szakértő – ugyanekkora hitelt 20 éves törlesztéssel 100 ezer forint alatti törlesztőrészlettel meg lehet úszni.

Vannak veszélyek – de fékek és ellensúlyok is

Attól a BiztosDöntés.hu szakértője szerint egyelőre nem kell tartani, hogy a háztartások még egyszer elkövetik majd azt a hibát, amit a 2008-as válság idején – amikor nem egyszer családi utazások és nagyképernyős tv-k vásárlása érdekében zálogosították el deviza szabadfelhasználású hitellel lakásukat a családok. Ám annak a veszélye fennáll, hogy néhányan a kamatemelések előtti hónapokban már megszokott személyi hitel helyett most szabadfelhasználású jelzáloghitel fedezet mellett vásárolnak az ugyancsak megdrágult autópiacon. Ugyanakkor Gergely Péter szerint a lakosság valóban tanult a korábbi hibáiból, ráadásul a hitelfék szabályok – amelyeket a hitelhez elvárt jövedelem emelésével júliustól szigorít is az MNB – továbbra is védik a háztartásokat.