– Hol tanított Somogyban?

– Barcson, s elég hosszú ideig. Először az Arany János Általános Iskola alsó tagozatán, ugyanis az érettségi után a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói diplomát, majd Szombathelyen tanultam esti tagozaton német nyelvtanári szakon. Így kerültem a barcsi Dráva Völgye Középiskolába, ahol 17 évig oktattam a németet. A mai napig szívesen gondolok vissza mindkét intézményre.

– Mikor fogalmazódott meg önben, hogy jobb lenne németországi katedrát választani?

– Mivel feleségem német, többször felvetődött a gondolat, hogy Németországba költözünk, hiszen neki ez a hazája. 2015-ben utánanéztünk a lehetőségeknek, s a következő tanévben mindketten megpályáztunk egy tanári állást, amit az Oktatási Hivatal – Schulamt – el is fogadott. Természetesen a magyar diplomát honosíttatnunk kellett. A 2016/17-es tanévet azonban már Németország szászországi tartományában kezdtük.

– Szuloki sváb vér is csörgedezik ereiben. Származása révén, gondolom, könnyen be tudott illeszkedni…

– A beilleszkedés annak ellenére sem volt könnyű, hogy a nyelv nem jelentett problémát, viszont, ha az ember egy másik kultúrába csöppen, egy csomó olyan dologgal találkozik az elején, amivel nincs tisztában. A német iskolarendszer sokban különbözik a magyartól, és az iskolán belüli szokásrendben is vannak eltérések, így a kezdet meglehetősen nehéz volt. El kellett telnie 2-3 évnek, hogy igazán otthonosan mozogjak a német környezetben.

– Milyen a respektje a németországi tanároknak?

– Azt kell, hogy mondjam, jó döntés volt Németország, hiszen itt a tanárok erkölcsileg és anyagilag is komoly megbecsülésben részesülnek. Hallva, hogy jelenleg mi zajlik a magyar oktatásügyben, csak örülni tudok, hogy időben léptünk.

– Nem kellett portfóliót készítenie?

– Dehogy kellett! Nálunk elképzelhetetlen, hogy egy tanárnak 10, 20 vagy akárhány év után újra bizonyítania kell: még mindig tud tanítani és lelkesedni. Sem portfólió, sem minősítés nem létezik. Ha a német kollégáimnak mesélek a magyar előírásokról, teljesen el vannak képedve…

– Hol tanít most, milyen miliőben adja át a tudását?

– Bautzen nevű kisváros egyik állami iskolájában. Az intézmény „oberschule”, ami magyar viszonyok között középiskolát jelent. Itt 5–10. osztályig tanulnak a diákok – köztük a világ számos tájáról érkezettek is. A tantestületben nyugodt légkör uralkodik, nagyon kedves, befogadó kollégáim vannak, soha nem éreztették velem, hogy külföldi kollégaként vagyok velük egy közösségben. Az, hogy Magyarországról érkeztem, pozitívumként éltem meg a munkahelyemen, a környezetemben.

– Mekkora önöknél a pedagógus-átlagbér?

– Az anyagi megbecsülés valóban motiváló tényező lehet a tekintetben, hogy valaki a német katedrát választja. Konkrét összeget nem tudok említeni, mert ez több tényezőtől függ, tartományonként is változó, és a pályán töltött évek is számítanak. Annyit viszont elárulhatok, hogy én körülbelül öt-hatszorosát keresem annak, amit jelenleg Magyarországon keresnék.

– Nyilván, akkor nem nagyon gondolkozik azon, hogy családjával hazatelepszik?

– Sohasem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Jelenleg úgy gondolom, hogy Németország megmarad választott hazámnak.

– Milyen gyakran jár szülővárosában, Barcson?

– Kezdetben sűrűbben hazautaztunk, de aztán a látogatások ritkábbá váltak. Azért évente legalább egyszer igyekszünk hazalátogatni. Utoljára néhány hete voltam otthon egy rövid villámlátogatás erejéig.

– Nosztalgiával tette ezt, vagy Barcs egy város marad a sok közül?

– Barcson nőttem fel, és az életem nagy részét itt éltem le. Barcs mindig fontos marad számomra, még akkor is, ha jelenleg több száz kilométerre lakom…

– A közelmúltban volt 40 éves érettségi találkozójuk Kaposváron, és fontosnak tartotta, hogy részt vegyen rajta. Mit adott önnek a Táncsics?

– Talán nem is magát a gimnáziumot említeném. Az osztálytársak miatt tartottam fontosnak a részvételt. Remek volt újra találkozni, beszélgetni, meghallgatni, kinek hogyan alakult az élete. Egy kicsit talán újra diák lettem a régi élmények, tanáregyéniségek felidézésével.

– Szabadidejét mivel tölti?

– Szeretek kerékpározni, sokat túrázunk a környéken. Közelünkben található a „Szász Svájc”, ami egy csodaszép német tájegység, s igazi élmény a természetjárás, de színházban, moziban is gyakran megfordulunk. Különösen kedvelem a történelmi regényeket. Jelenleg T. J. Pollmann Vandálok című regénysorozatának negyedik kötetét olvasom. Nagyon izgalmas olvasmány, a népvándorlás idejébe röpíti vissza az olvasót.

– Milyen nyelven álmodik?

– Ez szituációtól függ. Általában magyarul, és álmomban gyakran járok Magyarországon, viszont, ha az itteni események foglalkoztatnak oly intenzíven, akkor természetesen németül.



Magyar a nóta Hebrang Józsefék Neukirch-ben laknak. Felesége, Ker­stin csaknem 3 évtizedig élt Magyarországon; a barcsi gimnázium két tannyelvű tagozatának lektora volt. Ma egy evangélikus iskolaközpontban tanít németet és rajzot. Fiuk, Benjamin az általános iskola alsó tagozatát még Magyarországon végezte. Most 11.-es gim­nazista, s igazi művészlélek. Az előző tanévben megnyerte az iskola irodalmi pályázatát. A tanár úr egy, fiával megesett sztorival is megajándékozott. – Énekórára minden diáknak tetszőleges dallal kellett készülnie. Mivel Beninek nem erőssége az éneklés, ezért úgy gondolta, hogy egy magyar népdalt választ, a tanár úgy sem ismeri majd fel. Elő is adta a „Két szál pünkösdrózsa” című népdalt. Az énektanár közölte, hogy ugyan egy szót sem értett az egészből, és a dalt sem ismeri, de azt azért sejti, hogy a dallam nem egészen stimmelt. A tanár viszont ismerte az Az a szép kezdetű magyar nótát, és el is énekelte az osztálynak.





Fotó: L. S.