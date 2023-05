Ajánló 2 órája

Anyák napi programok várnak ezen a hétvégén

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, így több olyan programot is összegyűjtöttünk, amelyet akár az ünnepelttel is élvezhetünk. De természetesen ezen a hétvégén is várnak ránk gasztro és kulturális élmények. Szemezgettünk a legjobbnak ígérkező programok közül Somogyban.

Szombat (május 6.) Patca Birkanyírás és körmölés Helyszín: Katica tanya Kaposvár 9 óra Európa nap Helyszín: Fekete István Látogatóközpont

19 óra KÖTÉL Tánc - Születésnapi és jótékonysági bál a KÖTÉL egyesület javára Helyszín: Lisaesther Rendezvényház 19:30 Phoenix RT / Magor / Continoom koncert Helyszín: Hang-Ár Music Pub Lengyeltóti 9 óra Családi nap Helyszín: Művelődési Ház parkja Balatonlelle 12 óra Gyertek át hozzánk! Helyszín: Garamvári Szőlőbirtok Részletes programért kattints a képre! Siófok 16 óra Apropók táncház PROGRAMOK: 16:00 - Aprócskák tánca: ölbéli gyerekjátékok, népi gyerekjátékok, mondókák 16:30 - Nagyok tánca: ismerkedés a széki táncokkal 2. felvonás: porka és hétlépés 16:00-18:00 - Kézműveskedés: gyöngyözés, kaláris-fűzés Ágicsné Fodor Orsolyával és Frittmanné Neisz Lillával Táncházvezető: Angyal Mariann és Németh Gábor

Muzsikál: Sólya zenekar Támogatói díj: 500 Ft Helyszín: BRTK Könyvtár 19 óra Fun Fiction - Román Sándor Entertainment Román Sándor koreográfus ebben a darabjában egy már klasszikusnak számító történetet gondolt újra és vitte színpadra. A darab főhőse az életművész, sármos és minden nő szívéhez kulccsal rendelkező jóvágású playboy, aki nem mellesleg főállásban gazdag nőket szabadít meg drága ékköveiktől. Mindig elbűvölő, mindig elegáns és mindig egy lépéssel előrébb jár. És mi kell még ahhoz, hogy a történet kerek legyen. A mindig esetlen, mindig kétbalkezes nyomozó, aki a maga ügyfogyott módján mindent megtesz azért, hogy a tolvajt végre elkapja. Román Sándor rengeteg humorral és fergeteges táncokkal mutatja be ezen klasszikusnak számító történetet, amely még a legborúsabb napokon is vidámságot és nevetést csal a nézők arcára. Helyszín: Kálmán Imre Kulturális Központ Vasárnap (május 7.) Patca Anyák napi képeslap készítés Helyszín: Katica tanya Vörs 15 óra Anyák napi műsor Helyszín: Kultúrház Kaposvár 10 óra Anyák napi virágültetés Helyszín: Berzsenyi park

