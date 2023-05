Autós- és motoros találkozót szerveztek a hétvégén a kaposújlaki reptéren. A résztvevők gumigurító-, autóhúzó-, és rendhagyó gyorsulási versenyen is kipróbálhatták magukat. A találkozón nyugati és keleti autócsodák, valamint amerikai járművek is bemutatkoztak. A szervezők a leghangosabb jármű mellett díjazták a legszakadtabb autókat is.