Az IzzyPay, Magyarország első lakossági BNPL (Buy Now, Pay Later - Vásárolj most, fizess később) szolgáltatója bejelentette, hogy Gauder Milán csatlakozi a cég igazgatósági tanácsába. Milán több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, korábban a Mastercard globális kártyaelfogadásért felelős alelnöke volt. Széleskörű szakértelmével és stratégiai látásmódjával mostantól az IzzyPay vezetőségét bővíti.

Figyelemre méltó karrierje során Milán élen járt az innovatív fizetési megoldások bevezetésében, a pénzügyi szektor fejlődését és átalakulását ösztönözve. A készpénzmentesítési folymatok mély ismeretével jelentős hatást gyakorolhat az IzzyPay jövőbeli fejlődésére. Kinevezése megerősíti a cég kiemelkedő vezetői csapatát, amely elkötelezett az ügyfeleinek nyújtott egyszerű és kényelmes vásárlási élmény iránt.

Karrierje során Milán bebizonyította, hogy kiváló érzékkel rendelkezik a feltörekvő pénzügyi trendek felismeréséhez és a sikeres üzleti stratégiává alakításukhoz. Többek között az érintésmentes fizetés hazai – majd később európai – bevezetése fűződik a nevéhez, amellyel sikerült a fizetési megoldások terén felzárkóztatnia Magyarországot.

Kinevezése kapcsán az új igazgatósági tag kifejtette: „Örülök, hogy csatlakozhatok az IzzyPayhez, és egy olyan csapat tagja lehetek, amely meghonosítja a BNPL szolgáltatást Magyarországon, ezáltal átalakítja a vásárlók gondolkodását a fizetési lehetőségek kapcsán. Az IzzyPay elkötelezettsége és célkitűzései tökéletesen illeszkednek az innovatív pénzügyi megoldások iránti szenvedélyemhez”.

Milán úgy véli, hogy a BNPL egy nagyon fontos kiegészítője lesz a hagyományos fizetési módoknak, amely nagyobb rugalmasságot, szabadságot és kényelmet biztosít a vásárlók számára, miközben fenntartja a felelős fogyasztást.

„Izgatott vagyok, hogy az IzzyPay pályájának ezen meghatározó, kezdeti szakaszában csatlakozhatok a vállalathoz. A BNPL-ágazat egyre fontosabb szerepet tölt be a pénzügyi szektorban, az IzzyPay mintáját követve egyre több szolgáltató jelenik majd meg a közeljövőben a magyar piacon is. Hasonló tapasztalatokat szereztem a contactless payment esetében: eleinte az érintés nélküli kártya csak egy kávézó láncnál volt elérhető, ahova a fogyasztók nem célzottan az érintésmentes fizetés élménye miatt mentek. Azonban minél jobban elterjedt, annál természetesebbé vált, hogy így is lehet fizetni. A verseny jó, és ösztönzi a piaci szereplőket a fejlődésre. Izgalmas időszak előtt állunk "- fejezte ki lelkesedését Gauder Milán csatlakozása kapcsán.

Farkas Róbert, az IzzyPay vezérigazgatója üdvözölte Milán kinevezését: „Nagy örömünkre szolgál, hogy Milán csatlakozott igazgatótanácsunkhoz. Figyelemre méltó eredményei és a fizetési iparágban szerzett széleskörű tapasztalata felbecsülhetetlen értékűvé teszi őt vezetői csapatunkban. Úgy gondolom, hogy Milán ismeretei meghatározó szerepet fognak játszani az IzzyPay hosszú távú elképzelései és ambiciózus növekedési tervei megvalósításában”.

Az IzzyPay rövid távú célja a dinamikus, gyors növekedés és középtávon a BNPL széleskörű megismertetése a hazai fogyasztókkal. A többségében magyar tulajdonú társaság egy olyan rugalmas fizetési megoldást indított el, ami egyszerűbb és gyorsabb a korábbiaknál, emellett megfelel a fogyasztók változó igényeinek. Gauder Milán csatlakozásával az érintésmentes fizetés után a BNPL is fordulatot hozhat, most a hazai e-commerce piac zárkózhat fel a nemzetközi mezőnyhöz.