A találkozó végén rövid sajtótájékoztatót tartottak Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya jelenlétében. Mátrai Márta az Interparlamentáris Unió (IPU) Magyar-Kínai Baráti Tagozatának elnöke, ebbéli minőségében volt jelen a megbeszélésén, és Szita Károly köszönetet mondott a közvetítő szerepéért. A polgármester elmondta, hogy a kínai befektetések megjelentek már Kaposváron, gondoljunk a CNC napelemparkjára. Hamarosan egy bútorgyártásban használatos elektromos motorokat gyártó befektetői csoport érkezik az Északi Ipari Parkba, a volt laktanyával szembeni területre. Egy másik, nemzetközi befektetői csoport eredményesen pályázott a volt taszári légikikötő területén található 600 hektáros rész karbonsemleges ipari parkká történő fejlesztésére, tette hozzá. Fontos, hogy a kínai nagykövet ellátogatott Kaposvárra, és tájékozódott a beruházások állásáról, és ezzel a további lehetőségek is szóba kerültek, jegyezte meg a polgármester.

Fotók: Muzslay Péter

Yang Chao hangsúlyozta, hogy gyümölcsöző megbeszéléseket folytattak a felek. A találkozó célja az volt, hogy előremozdítsák a kínai és magyar gazdasági kapcsolatokat helyi szinten is, emelte ki. A kínai nagykövetség segítséget nyújt a kínai vállalatoknak ahhoz, hogy befektessenek Magyarországon. Szeretnék előremozdítani a két ország kapcsolatát az ipari együttműködés mellett a turizmus területén is. Kaposváron befektetésre alkalmas üzleti környezetet találtak, és azt remélik, hogy minél több kínai vállalat megjelenik a térségben, és ez a két nép számára is hasznot hoz, fejezte be a mondandóját. Délután Yang Chao ellátogatott a Kométa húsipari vállalathoz is.