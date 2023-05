A földvári esőbeállónál Horváth József egykori lábodi erdészeti igazgató beszélt a sokágú Rinya vízgyűjtő területéről, valamint a környék természeti adottságairól. A túra során kiderült az is, sajnos hiába gondozzák és teszik rendbe a területet, a felszínt tönkreteszik a quadosok, a padokat és útbaigazító táblákat valakik elégették. Megtekintették a hatalmas ikertörzsű bükkfát is, mely 1999-ben Magyarország második legnagyobb kerületű bükkfája volt. A 41. évében járó, 180 fős tagságú egyesületnél csaknem minden szombatra terveznek programot.

A római és az árpád-kori időszakban Segesd és Nagyatád környékén fontos útvonalak vezettek. A Rinyán való átkelés stratégiai okokból is fontos volt, a patak mellett több alig ismert földvárat, erődítést építettek.