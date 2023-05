A kilencven mustrára érkezett bort kevésnek találta Fillér Józsefné a Somlói Borlovag- és Pálinkarend Rinyamenti Klubja és a Nagyatádi Kertbarátok Egyesületének titkára, de a felhozatal annál eredményesebb lett. Két zsűri értékelte a borokat. Vadai Mihályné (borász) a fehér borokról elmondta, hogy elég sok aranyérmes bort kóstoltak Az időjárásnak is betudható, hogy sok magas savtartalommal rendelkező bor is érkezett. A rozé borok előállítása nagy odafigyelést igényel, de a gazdák jól dolgoztak ebben a műfajban. Vadai Mihály zsűri-elnök elmondta, hogy 47 vörös bort vizsgáltak. Itt is jelentkezett a kemény savtartalom. A több éves és az „Ó-bor” kategóriákban az ó-borok vitték a pálmát.

Tamás Szabolcs soros elnök megtisztelve érezte magát, hogy ilyen fiatalon bízták meg a szervezéssel. Ludas László Nagyatád alpolgármestere gratulált, hogy már sorban a 37. borversenyt tudták megrendezni. Örült annak is, hogy ilyen sokan eljöttek együtt örülni a díjazottakkal. Elismerését fejezte ki a kert és szőlőművelőknek, hogy hétvégén – amíg más pihen, - ők szorgalmasan dolgoznak. Sajnos, nagyon kevés a fiatal, aki átvenné a munkát.

A borlovagok verses – dalos műsorát követően a Háromfai Dalnokok nótákkal, slágerekkel szórakoztatták a megjelenteket. A vacsorát tombolasorsolás és bál zárta Böhm János zenéjére.

A versenyen 36 arany, 37 ezüst, 15 bronz és 2 oklevél került kiosztásra. Legjobbak: helyi fehér: Bokor János (olaszrizling), vörös: Butor Sándor (Cabernet sauvignon), Rosé: Bokor János, Vendégborok: fehér: Vig Zsolt, vörös: Beck Zoltán Lajos. Az év borásza Butor Sándor lett. A Vránics István Emlékdíjat Bokor János (egyesületi elnök is egyben) kapta meg.