– Pécsről jöttem és Kaposvárra szállítok faárut – mondta Takács Csaba kamionsofőr, akit a Hangár-dombi parkolónál állítottak le. – Huszonnégy éve vezetek, s már jó néhány ellenőrzésen túl vagyok. A rendőrök most is megnézték a menetokmányokat és a szondázás sem maradt ki, de mindent rendben találtak. Indulás előtt és menet közben is állandóan figyelek, ebben a szakmában minden apró részletre ügyelni kell.

A középkorú férfi egy 24 tonnás pótkocsis járműszerelvényt vezet, s évente több tízezer kilométert hajt. Szerinte aki betartja az előírásokat, annak nincs különösebb félnivalója, s mivel rendszeresen úton van, látja, hogy manapság is sok a szabálytalan járművezető. A sofőrt nem zavarta a néhány perces kaposvári rutinellenőrzés, s azt is sejti, hogy a mostani akciót hamarosan újabb követi.

László Imre egy 16 méter hosszú kamionnal csőalkatrészeket vitt, a kaposvári rendőrök őt is leintették. Az 50 éves férfi több mint 25 éve van a szakmában, s itthon és külföldön is vezetett. – Izgalmas ez a pálya, nincs két egyforma nap – hangsúlyozta. – Sajnos, vannak olyan autósok, akik az alapvető szabályokat szegik meg, s index nélkül bevágnak a kamion elé. Ők nehezen fogják fel, hogy egy 40 tonnás jármű nem olyan könnyen áll meg, mint egy autó.

A kamionok után egy fehér áruszállítót is félreállítottak a rendőrök, az okmányellenőrzés után gyors raktérvizsgálat következett. A 37 éves Dékány Roland már hallott az akcióról, így nem okozott számára különösebb meglepetést. – Mindenki a munkáját végzi: a sofőrök vezetnek és a rendőrök is teszik a dolgukat – jegyezte meg. – Igyekszem betartani a szabályokat és a sebességre is figyelek. Hallottam az új traffipaxváltozásokról, de nem zavar, annyival hajtok, amennyivel lehet.

Egy kamionos sebesség-túllépés miatt akadt fenn, 70 helyett 90 kilométerrel hajtott. Varga Zoltán alezredes, a kaposvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője azt mondta, délelőtt hét járművet állítottak le, az ellenőrzést szerdán folytatják.