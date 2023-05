A lellei cirkusz igazgatója, a nagykőrösi szafaripark vezetője éppen quadozott, amikor arra lett figyelmes, hogy az egyik lámája vajúdik.

– Láttam, hogy nagyon szenved az állat, ezért muszáj volt besegítenünk neki a kollégáimmal. Ők eleséggel nyugtatták az állatot, amíg én világra segítettem a kis lámacsikót – mondta ifj. Richter József, akinek nem ez volt az első szüléslevezetése. Szakszerűen szabadította ki az anyából, majd a burokból a csöppséget. – A lámaanyukának ez volt az első ellése és nagyon megviselte – mondta az ország legfiatalabb cirkuszigazgatója. – Ma már jól vannak mindketten. A kis lámának most nevet keresünk a látogatók segítségével. A csöppséget ezen a nyáron még nem láthatja a balatoni közönség. Az a legfontosabb, hogy megerősödjön.

Az igazgató elmondta, ha a kis lámát nem is, sok új és korábban nagy sikert aratott műsorszámot láthat hamarosan a balatoni publikum az ország első számú vándorcirkuszában a nyáron.

– Visszatérnek a motorosok a halálgömbbel, akik között most egy hölgy is szerepel. A lengőtrapézon a kupolában hármasszaltót is láthat a közönség. Mindezt a megújult, kényelmesebb nézőterünkről – mondta az igazgató, aki most még országjáró turnén vesz részt a társulattal. Miskolc, Tatabánya és Debrecen után Békéscsabán állomásoznak. Júniusban két hetet pihennek, majd július 3-án nyitják meg a cirkuszsátrat Balatonlellén. Készülnek a cirkuszok éjszakájára, lesz felvonulás és vízicirkusz a Balaton hullámain.