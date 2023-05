Ezzel indította észrevételeit Bornemissza György olvasónk, aki felkereste szerkesztőségünket. Úgy gondolja, hogy amit lépett a kormány a vármegyei utazási bérletekkel, az helyes gesztus. Azonban a személyét ért gyakorlati kellemetlenségről azért kénytelen beszámolni, hogy ez másoknak is tanulsággal szolgáljon. Voltak olyan munkatársai, akik egész életüket, munkaviszonyukat egyetlen munkahelyen töltötték le. Olvasónk az utolsó 45 évét húzta le egy munkáltatónál, és nagyon szeretett ott dolgozni. A Volánnál műszaki területen tevékenykedett és buszozott is, a járműveken is megállta a helyét. A minap a közlekedésben mégis csalódás érte. Budapestről utazott a kora délutáni járattal Kaposvárra. Korábban országos szabadjegye volt, ami ezúttal is nála volt. Azonban a 65. életévének betöltését követően nem kapott új, utazásra jogosító igazolványt. Miután elérte a nyugdíjkorhatárt, tapasztalnia kellett, hogy vannak járatok, ahol kiegészítő jegyet kell váltania, hiába ingyenes a tömegközlekedés a nyugdíjasoknak. Ezzel az említett budapesti útján szembesült, amikor szintén kiegészítő jegyet kellett váltania. Erre kulturáltan, sajnálattal hívta fel a figyelmét a MÁV jegykiadó munkatársa. Bornemissza György azt mondta, hogy nem tette koldussá a 295 forint kifizetése, de csalódott. Visszaemlékezett arra, hogy az uradalmakban a becsülettel dolgozó, kiöregedett cselédekre is gondoltak a munkaadók, és emiatt is reméli, hogy a jövőben nem éri csalódás.