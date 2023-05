Egy testkamerás megfigyelő, sportos öltözetű fiatalember és egy civil autó állt a parkolóhelyen, odébb az elfogó járőrautók is indulásra vártak két oldalról. A kaposvári bevásárlóközpontok környékén ellenőrizték a gyalogátkelőhelyek forgalmát. – A civil ruhás kolléga figyeli a kereszteződés környékét, amennyiben szabálytalanságot észlel akár a gyalogosok, akár a járművezetők részéről, akkor értesíti a többieket, akik intézkednek – magyarázta Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. – Vármegyeszerte egyszerre zajlik az akció három napon át, településenként több helyszínen.

– Velem előzékenyek az autósok, ritka, hogy elhúz előttem valamelyik – mondta lapunknak a kerekesszékkel közlekedő Mezei Renáta.

– Az utóbbi időben az autósok figyelmesebbek – erősítette meg a 79 éves, járóbottal közlekedő Porkoláb István.

– Körültekintően kell vezetni, mert a gyalogosok figyelmetlenek – mondta Kanyar János, bőszénfai autós. – A fiatalok nem néznek körül, nyomkodják a telefont, a fejükön fülhallgató. Az autósok viszont türelmetlenek, ha szabályosan haladok, ledudálnak.

A gyalogosok közül sokan abszolút nincsenek tisztában a szabályokkal, de őket nem is kötelezi semmi a KRESZ ismeretére, tapasztalják a rendőrök. Elég veszélyes, ha valaki úgy közelíti meg a zebrát, hogy nem tudja felmérni, féktávolságon belül lép-e egy érkező kocsi elé. Ilyenkor nem az autós lesz a hibás, de ő is megszenvedi a balesetet. Másrészről az autósok közlekedési morálja sem a legjobb. Sokan úgy vannak vele, hogy még elmennek a gyalogos előtt, de ez már nincs rendben, mert ha lelépett az úttestre, akkor az autósnak kötelező megadni az elsőbbséget. Ez komoly szabályszegésnek számít, mert eltiltással is lehet sújtani, tehát a sofőr jogosítványa is bánhatja. A gyalogos bírságot kockáztat, feljelentés esetén 50 ezer forintig terjedően, de figyelmeztetéssel és helyszíni bírsággal is élhet az intézkedő rendőr.

Fotó: Muzslay Péter

Tizenötezer forint volt a tandíj

Ha egy gyalogos ott áll a zebránál, mindig meg szokott állni, most mégis megbüntették, hívta fel a figyelmet erre autós olvasónk, akit a napokban átutazóként a Balaton környékén bírságolták meg a rendőrök. Nem látta ugyanis a gyalogost, mert eltakarta a növényzet a gyalogátkelőhely előtt. A büntetés sem volt olcsó, mert 15 ezer forintja bánta, de ennél jobban sajnálja azt a hat büntetőpontot, amit kapott. A Zebra terv akció a héten pénteken véget ér, de ha hasonló szabályszegést tapasztalnak a rendőrök, akkor intézkedni fognak, ígérték.