Idősebb Lestyán Ferenc fia Ifj. Lestyán Ferenc beceneve "Lecsó"rallyversenyző volt egy Ford autóval. Az 1990-es években jött Somogyvárra, hogy a motocross és roncsderby technikai sportokra keletkezett igényt kielégítse. A valamikori vásártér területén Ifj. Lestyán Ferenc jelölte ki a versenypálya nyomvonalát legelőször.....Végh Pistivel.

Interjú Id. Lestyán Ferenccel:

Foglalkozásának is köszönhetően bejárhatta a világot és mindenhol megkóstolta a jellegzetes édességeket, ugyancsak hivatásából adódóan. A kaposvári, de erdélyi gyökerekkel bíró mestercukrásszal, Csíkszentkirályi Lestyán Ferenccel beszélgettünk.

- Talán nincs mindenki tisztában vele: a teljes neve nem Lestyán Ferenc.

- A szüleim erdélyiek voltak, őseim pedig Csíkszentkirályban születtek, innen a nemesi előnév. Büszke vagyok gyökereimre, ötszáz évvel ezelőttig vissza lehet vezetni a családfánkat. A székelykapumba is a családfa lett belefaragva. Az eredeti ma is Csíkszentkirályon van, ez itt csak a mása.

- Minek hatására döntött a cukrászat mellett?

- Nyakas gyerek voltam, a könnyebb életet választottam. Apám ugyanis katonatisztet faragott volna belőlem, nagyanyám orvost, én viszont a cukrászszakmába szerettem bele. Egy keletről a fővárosba került osztálytársam édesapjától lestem el az első fortélyokat Kispesten. Ezután elmentem „kifutónak” egy Üllői úti cukrászdába, de többet voltam a műhelyben, mint amennyit mentem… Vonzott az alkotás öröme.

- Elismert mesterré válva rengeteg helyen megfordulhatott világszerte…

- Hogy csak néhány helyet említsek: az Egyesült Államokban többször is jártam, de Kanada, Görögország, Párizs, München sem maradt ki az életemből. Az ottani cukrászatokat, a szállodák konyháit is megtekintettem belülről, fortélyokat osztottak meg velem és én is az ottaniakkal. A legendás labdarúgó, Szusza Ferenc jó barátom volt. Amikor hazajött Mexikóból, elmondta, milyen fagylaltot evett, ez alapján elkészítettem, természetesen saját újítással.

- Bizonyára akadnak emlékezetes sztorik is.

- 1978-ban a Niagara kanadai részén voltam. Akkor már divattá vált a „gépi” porfagylalt készítése. A szálloda konyhájában megmutattam, hogyan is készül az eredeti magyar fagylalt, természetes hozzávalókból. A farmerektől hoztak tejet, tojást, meg ami még kellett. Ennek köszönhető, hogy száz dollárral mentem ki, de ezernégyszázzal a zsebemben jöttem haza, óriási sikert arattam a fagyival.

- Őrzi-e ma is cukrászda a Lestyán nevet?

- Igen, a Kisfaludy utcában, de nem én vagyok a tulajdonos. Már nyugdíjas éveimet élem, több mint tíz éve nem dolgozom.

forrás: Somogyvár