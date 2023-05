A hajdani pedagógus négy évtizeden keresztül tanította betűvetésre a helyi nebulókat, emellett vezetője volt az országos hírnevet szerzett néptáncosoknak, majd a megszűnését követően az újonnan megalakult, ugyancsak számos elismerést kiérdemelt népdalkörnek is. A két éve elhunyt Csizmadia Lajosnéra emlékezve kezdődött a találkozó, amelyre a verőceiek mellett vármegyénk tizenhárom településének, döntően szépkorúakból álló énekkara kapott meghívást.

A dalnokok vetélkedésének a rendező Rozmaring Dalkör produkciója adta a keretet, amely versenyen kívül, stílszerűen táncos összeállítással indított, majd a műsor végén a hírnevéhez méltó, színvonalas dalcsokorral zárt. A köztes fellépők produkcióit öttagú zsűri bírálta el, amelynek meglátásait Faragóné Horváth Andrea elnök, a Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány vezetője, önkormányzati képviselő foglalta össze.

– A leginkább üdvözlendő, hogy több csoport az éneklésbe és a hangszeres kíséretnél is bevonta a fiatalokat, amely nélkül az értékmegőrzés és hagyományápolás sem valósulhat meg – mondta Faragóné Horváth Andrea. – A sok­éves múltra visszatekintő, összeszokott dalkörök minden bizonnyal szívesen találkoznak ének- és táncpróbákon is, mint ahogy színpadra is örömmel álltak. A profi társaságokat ugyanis jól láthatóan a versengés élteti, míg a többiek számára ez kevésbé fontos, viszont mindennek velejárójaként vállalták a megmérettetést is. Ugyanakkor elismerést érdemel, hogy a legtöbben alkalomhoz illő népviseletben léptek fel – emelte ki a zsűri elnöke.

A versenyt a kézzel varrt, egységes ruházatban szereplő Kéthelyi Asszonykórus nyerte, amely melegföldvári és buzsáki dalokat adott elő Pintér József citerakíséretével, mosolyogva, gyönyörű, tiszta hangzással. Második a Szabási Női Kar, míg harmadik az Életet az éveknek Vízvári Nyugdíjas Klub dalköre lett, hasonló megítéléssel. Különdíjat kapott a több gyerekkel és három férfival is kiegészült kiskorpádi énekkar. A zsűri szerint könnyed és tökéletes előadás, tiszta, jól képzett hangok jellemezték a csoport produkcióját, az énekkar a legtöbb dalt két szólamban adta elő, remek karvezetéssel. A rendezők a részvevőket is megszavaztatták, amelynek eredményeként a közönség díját is a kéthelyiek érdemelték ki.

A továbbiakban több egyéni produkciót is könyvjutalommal ismertek el, emellett valamennyi dalkör emléklapot kapott. Bár a találkozón az éneklés volt a középpontban, a legfontosabb azonban Faragóné Horváth Andrea szerint is a kapcsolatteremtés és -ápolás volt, miközben a településsel is megismerkedhettek a résztvevők.

Balogh Ferencné, a Rozmaring Nyugdíjas Klub és énekkar vezetője, egyben az esemény ötletgazdája és főrendezője lapunknak arról beszélt, hogy hagyományt kívánnak teremteni a somogyudvarhelyi találkozóból, amivel mindenképpen tartoznak Csizmadia Lajosné, Ili néni emlékének. A fia, aki a mohácsi kórház orvosa, nagyon szép köszönőlevelet írt a szervezőknek, amit fel is olvasott a megnyitón.

Kiosztották egymás közt a feladatokat

Balogh Ferencnétől megtudtuk, hogy a rokkantnyugdíjazásáig szakácsként dolgozott, az ének-zene szeretete azonban a gyerekkoráig nyúlik vissza, mindehhez pedig kiváló adottságokkal is rendelkezik. 2011-től vezeti a helyi énekkart, de Bélaváron és Inkén is ő tanítja be a szépkorúakat. A rendezvényre visszatérve elmondta, hogy az előkészítésben és a lebonyolításban is sok segítséget kapott az önkormányzat és a konyha dolgozóitól, de a nyugdíjasklub tagjai is kiosztották egymás közt a feladatokat. A remek együttműködés eredményeként igazán színvonalasra sikeredett az összejövetel, amit a részvevők közül is többen megerősítettek.