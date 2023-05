Ahogy a fényt nem lehet megvilágítani, úgy az édesanyák lényét, tetteit sem lehet méltón leírni! Milliószor próbálkoztam vele, de kevés erre bármennyi, bármilyen szép szó! Mert hogyan lehetne leírni pontosan azt, milyen is az anya szeretete gyermeke iránt? Hogyan lehetne leírni, hogy az anya, ha a gyermekéről van szó, nem ismer sem törvényt, sem könyörületet, mindent merészel, s ha kell, minden lelkiismeret-furdalás nélkül eltapossa mindazt, ami az útjába áll?

Mégis sokszor gondoljuk úgy, hogy a törékeny édesanya olyan, mint a virág, aki azért jött, hogy életet teremtsen, hogy élhetővé, szerethetővé tegye a világot. Az édesanyaság és a gyermeki szeretet talán éppen ezért is elválaszthatatlan egymástól. Minden gyermek megtapasztalja: az ő anyukája egy igazi küldetést teljesít, amelynek során összeolvad ég és föld, a végtelen alázat és a hála, az öröklétig tartó várakozás és vágyódás, megvalósulnak a titkos imák, a világ legerősebb kötelékének folytonos fonása pedig élete végéig tart, s talán még azután is...

Tudjuk jól: ami szép, az nehéz is! Ám nekik mindig elég jutalom a gyengédség, egy ölelés. Az én édesanyám mindig várt rám. Várta a megérkezésemet, a megszólalásomat, az első önálló lépéseimet, a hazaérkezésemet, a telefonjaimat, az üzeneteimet, pontosan úgy, ahogy a többi édesanya is tette. Megtanított mindenre, ami fontos, bízni, szeretni, elfogadni, kitartani és megbocsátani. Úgy adott életet, hogy vele adta a sajátjának legnagyobb részét is. Küzdött és kitartott, harcolt és dacolt, megmutatta, mi a jó és mi a rossz, hogy aztán magam is eligazodjak majd a nagyvilágban.

Az édesanya feltétel nélküli ajándék! Különösen felértékelődik ez válságos, háborús, ostoba és érték nélküli, olykor lélektelen, csalárd játékokkal teli világunkban. Vigyázzunk rájuk, tiszteljük őket, s ne csak ezen az egyetlen napon! Isten éltesse az édesanyákat idelent a Földön, s ott fönt a mennyekben is!