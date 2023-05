Ahogy a hit és a bizalom jelentette a bátorító erőt a sikeres vesetranszplantáció idején – mint arról lapunk is beszámolt –, úgy az anyasága kapcsán is ezt érzi Kántor Flóra, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont tanítója.

– Az édesanyámtól kapott veséért soha nem lehetek elég hálás, Istennek és orvosomnak pedig azért, hogy befogadta a szervezetem, ráadásul férjemmel újra meghallották kérésünket az égiek, és a műtét után 14 hónappal áldott állapotba kerültem – meséli történetét a fiatal édesanya, akitől azt is megtudom, állapotossága első fele jóval könnyebb volt, mint a második, de gyógyszerekkel kordában tudták tartani magas vérnyomását. Az új vese „jól vizsgázott”, folyamatosan vizsgálták ultrahangon, ám a természetesnek induló szülés sürgősségi császárral ért véget. A Rippl-Rónai képekről is ismert modell, Zorka nevét kapta a csöppség, aki 36 hét után 1810 grammal, 44 centiméterrel látta meg a napvilágot. Két és fél hétre inkubátorba került, s mind a kaposvári kórházban, mind a pécsi koraszülött osztályon segítőkészséggel találkozott az izgatott család. Mindez már a múlté, mint ahogy Flóra átmeneti vérképzőszervi zavara is. Boldogan öleli kislányát, aki anyatejes babaként szépen fejlődik, súlya meghaladta az 5 és fél kilót, egyre többet van fenn, gyakran emelgeti fejét hason fekve, és sokat gőgicsél...

– Nyolcévi együtt járás után házasodtunk össze férjemmel, Ádámmal, aki tudta: gyerekkorom óta baj van a vesémmel, ám abban bíztunk, ez nem akadályozhatja meg, hogy szülők lehessünk. Elkerülhetetlen volt ugyan a vese­transzplantáció, de most óriási az örömöm, hogy ilyen gyorsan anya lehettem. Zozika létének minden másodpercét élvezem az esetleges nehézségekkel együtt. Akkor is, ha éjszaka fel kell kelni hozzá, akkor is, ha mérgelődik valamiért. Ő különben jó baba, hagy azért pihenni is bennünket. Szereti, ha sétálni viszik, s mint minden kisbaba, kíváncsi a környezetére – mesélte Flóra, aki arról is beszélt: a két nagymama rendszeresen segít nekik, örülnek, ha segíthetnek. Akár főzésben, akár Zorka körül.

– Sokat beszélgetünk anyával, képeket nézegetünk, mi milyenek voltunk testvéremmel, Annával. Anya is felidézi, ennyi idősen mi mindent tudtunk már, és úgy érzem, minden a legnagyobb rendben zajlik kislányunk körül – mondta az édesanya, aki a múlt év nyarán megírta tanítványainak, illetve a szülőknek: babát várnak, ők pedig kérés nélkül is jelezték: imádkoznak a jövevényért. Úgy, ahogy a veseátültetés izgalmas időszakában is tették. A tanítónő pedig nagy pocakkal többször is meglátogatta napköziseit a katolikus iskolában. Sok bátorító e-mailt, telefont kapott állapotossága idején is, de most arra készül: beviszi Zozit az iskolába, hadd lássák a munkatársak és a diákok, hogy növekszik az új családtag. Flórát arról is faggattam, mit jelent számukra kislányuk. Rögtön jött a válasz: életünk szerelme.

Míg a szintén pedagógus édesapa családjában Zozi a második unoka – mivel Ádám bátyjáéknál van már egy ötéves gyerkőc – addig Flóra szülei most szokják a nagyszülő szerepet. A fiatal nagymamának, Patakné Battyányi Mónikának – aki szerencsére megfelelő donornak bizonyult a veseátültetés során –, teljesen természetes volt, hogy felajánlja egyik veséjét gyermekének. Így aztán elmondható: a szintén pedagógus nagymama – a Nagyboldogasszony Iskolaközpont igazgatóhelyettese – kétszer adott életet leányának. Isten tenyerére helyezte a 2021-es beavatkozás végkimenetelét. Már akkor úgy fogalmazott, nem szabad feladni a reményt, s nincs más dolguk csak az, hogy még jobban szeressék egymást. Ezt szerencsére mindhárom család megfogadta. A remény, a szeretet és a kitartó ima pedig gyümölcsöt hozott. Itt szuszog hol egyik, hol másik nagymama karjai között. A szülők büszkén figyelik e meghitt idillt, s hagyják, hogy szüleik is részesei legyenek e vissza nem térő helyzetnek.

– Nagyon örültünk férjemmel és nászasszonyommal együtt, amikor a fiatalok elújságolták az örömhírt – jegyezte meg Flóra édesanyja. – Tudtuk, hogy gyerek után sóvárognak, s nagy volt a boldogság a hír hallatán. Ráadásul a három nagyszülő együtt szoríthatott Flóráért és a babáért a kórházban. Ahogy teltek a hetek, még otthonosabban és ösztönszerűbben tettük, amit kellett, és ezáltal tovább erősödött a nagymamaérzés, ami szóban elmondhatatlan, csak az tudja átélni, aki ringatott már unokát. Más ez a kapcsolat, mintha saját gyerekünkről lenne szó, ez sokkal önfeledtebb szeretetet jelent, mint az anyaság. Talán azért, mert a szülőké, s nem a nagyszülőké a felelősség.

Patakné Battyányi Mónika nem rejti véka alá: úgy érzi, Flórával még közelebbi kapcsolatba került azáltal, hogy ajándékba adta neki egyik veséjét, ám az unoka, Zozi megszületésével mindez tovább fokozódott.

Megtudom, februárban, a vesetranszplantáció időpontjában, ahogy tavaly, úgy az idén is megünnepelték leánya második születésnapját, és Istennek hálát adtak azért, hogy lehetősége nyílt a szülésre. Mivel az ajándékvese miatt rendszeres ellenőrzés szükséges, így az édesanya mindig magával viszi a kontrollra kisbabáját, hadd gyönyörködjenek benne az orvosok is.

– Az élet úgy rendezte, hogy az elmúlt hetekben az átlagosnál is többet legyek Zozikával és Flórával. Igaz, ez egy óvatlan pillanatnak köszönhető lábtörés következménye volt, de rám terápiás jelleggel hatott az unokám. Hetente kétszer-háromszor találkoztunk, és ezáltal a gyógyulás is könnyebben ment – árulta el a nagymama.

S hogy miként zajlik vasárnap az anyák napi ünneplés Patakéknál? Három generáció lesz jelen, Annával, Flóra testvérével online beszélgetnek majd, mivel ebben az időpontban éppen Ázsiába utazik. Hal és csirke kerül az asztalra, és a ház asszonya, Flóra kedvenc édességét, a puncskockát süti meg. Ebből azonban még nem ehet Zorka baba, be kell érje az anyatejjel, ami most számára mindennél finomabb.

Fotó: Kovács Tibor

Kaposszerdahelyen lesz a keresztelő



Flóra és Ádám végiglapozta az utónévkönyvet, s már régen megállapodtak abban, ha kislányuk születik, őt mindenképpen Zorkának fogják elnevezni. Tetszik nekik e szép hangzású, ritka női név, melynek egyik viselője „a festők Szindbádjának”, Rippl-Rónai Józsefnek volt a modellje. Zozit május 21-én keresztelik meg a kaposszerdahelyi templomban. S hogy miért ott? Prózai okok miatt. A donneri plébániai unió papjai pasztorálják többek között a patcai, a szennai és a szerdahelyi híveket is. S mivel azon a vasárnapon Kaposszerdahelyen van idő csak arra, hogy a plébános ne induljon tovább egy másik helyre, ezért tartják itt keresztvíz alá a csöppséget.