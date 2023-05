– Ahogy emlékszem rá, a pályám kezdetén, harminc évvel ezelőtt, a szülések húsz–huszonöt százaléka volt császármetszés – mondta Hagyánek Adrienn szülésznő. – Manapság valamennyi növekedés tapasztalható, de Kaposváron a negyvenszázalékos országos átlag alatt vagyunk, ami jót jelent. Ám ma egyre elterjedtebb, hogy a kismamákat engedik természetes úton szülni akkor is, ha már volt egy, vagy akár két császármetszésük. Ehhez azonban tájékozódniuk kell.

Hagyánek Adrienn szülésznő szerint, ha az anya élete vagy a magzaté veszélyben van, nincs gondolkodás, a császármetszés a megoldás. – Protokoll szerint a farfekvéses babát már az első szülésnél császármetszéssel segítjük világra – tette hozzá. – Ez azonban az esetek többségében azt hozza magával, hogy nagy eséllyel lesz a következő és a harmadik is az.

Ám napjainkban egyre gyakrabban vállalják az édesanyák, hogy császármetszés után is természetes úton hozzák világra gyermeküket. – Ha egy anyuka eldöntötte fejben, hogy szeretné természetes úton megszülni a következő babáját, akkor a kitétel csak annyi, hogy legalább két év teljen el a két szülés között a heggyógyulás miatt – hívta fel a figyelmet a szülésznő. – Császármetszés után szinte először szülő nőnek számít egy anyuka és a vajúdási idő lehet tíz–tizenkét óra is. Ahogy erősödnek a fájások, nő az intenzitásuk, úgy nő a hegszétválás esélye, de ez nagyon ritkán fordul elő.

Ha az anyuka eldöntötte, hogy spontán módon szeretne szülni, arra fel kell készülnie. Nézzen utána, olvasson, kérdezzen meg szakembereket, hiszen a vajúdásnál akkor tudunk jobban segíteni, haladni az úton, ha egy olyan emberrel találkozunk, aki tisztában van a saját testével, saját határaival – hívta fel a figyelmet a szülésznő.

Kis-Kovácsné Vancsa Barbara is emiatt érkezett az előadásra. – Abban hiszek, hogy a női test képes arra, hogy természetes úton adjon a gyermekének életet – mondta. – Ez nyilvánvalóan nem minden esetben valósul meg, nekem is két császármetszésem volt leeső szívhang és elhúzódó vajúdás miatt. A tudatos készülés és a minél kevesebb beavatkozás az, ami elősegíthetné, hogy ne kerüljön sor császármetszésre nálam a továbbiakban. Természetesen, ha máshogy alakul, azt is elfogadjuk majd. A vágy bennem van, hogy természetes úton hozzam világra a harmadik gyermekemet, ha megfogan. Ha lehet, legalább a próbálkozást, a vajúdást szeretném harmadik alkalommal is átélni – mondta a kétgyermekes anyuka.

Van lelki segítség

Nem új találmány, már a régi időkben is jelen volt lelki segítő, vagyis dúla a szülésnél. Galló-Varga Zsuzsa ezt a hivatást gyakorolja.

– Ez egy régi új történet abból az időből, amikor közösségben éltek az emberek – mondta. – Amikor elindult egy édesanyánál a vajúdás, a faluban összeszaladtak a hölgyek, így támogatták lelkileg a szülő nőt. A kétezres évek eleje óta a kórházakban újra egyre nagyobb jelentősége van, hogy jelen van egy olyan személy, aki olyan, mint a születendő édesanya anyukája: megtámogatja a vajúdásban. Míg a szülésznő az érkezési oldalon áll, addig a dúla a szív oldalán. Egy baba születésével egy család is születik, ezért az édesapát is segíteni kell, mert úgy tudja jól támogatni az anyukát. A dúlák jelenlétére egyre nyitottabbak a szülészetek, így a Kaposi Mór Oktató Kórház családbarát szülészetén is találkozhatunk velük.