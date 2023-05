Az emberek hiszékenyek, és ha valaki belesik egy internetes csaló hálójába, akkor utólag a pénzt már nehéz visszaszerezni. Ezt a témát tárgyalták ki a csomai polgármesteri hivatal előtti parkolóban, ahol kedden délben parkolt le a bűnmegelőzési kisbusz. Tavaly indult el az a komplex bűnmegelőzési program, amelynek egyik eleme a felvilágosító járgány. Egyedülálló a maga nemében, mert másutt csupán régióként van hasonló, de erre a kisbuszra közösen pályázott a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Rend­őr-főkapitányság. Márciusban adták át, és ezekben a napokban sorra keresi fel a Kaposvár környéki falvakat.

– Nem panaszkodhatunk, mert szerencsére nincs sok bűncselekmény a településünkön, azonban ennek ellenére is örülünk a bűnmegelőzési szakemberek jelenlétének, mert elöregedő falu a miénk, bár akadnak betelepülő fiatalok is – mondta Molnár Edit polgármester. – Kinyílt a világ, és mi sem vagyunk felkészülve az internetes csalások elleni védekezésre, holott az idősek közül is egyre többen válnak függővé a világhálótól, ahol nem mindig hitelesek az információk.

Az internetes áruvásárlásokkal sok a probléma mostanában, hívta fel a figyelmet erre Vitári László rendőr őrnagy. Sokszor a beetetés is működik, és a szélhámos biztosítja a megrendelőt, ha elutalja a pénzt, akkor leveszi a hirdetést. De utánvéttel is érkezhet féltégla vagy kiló cukor a laptop helyett. Megszaporodtak azok a hívások is, amikor valaki Amerikában élő katonának, orvosnak adja ki magát, szerelmet ígér, és mondvacsinált indokokkal igyekszik pénzt kicsalni a magányosoktól. Szélhámosok banki hívást színlelve, azonosítást kérve vadásznak az adatokra. Hihetetlenül profin működnek, állítja. Ha megtörténik a baj, a rendőrség az áldozatvédelmi programjával is segít, tette hozzá Kitanics Zsuzsanna rendőr alezredes.

Fotó: Muzslay Péter

A bűnmegelőzési kisbusz kedden Nagyberkiben, Csomában és Szabadiban fordult meg, szerdán pedig Taszárra, Batéba és Sántosra gurul be. Felveszik a kapcsolatot más somogyi önkormányzatokkal, és a tervek szerint sok nyári rendezvényen feltűnik majd a szórólapokkal, tájékoztatókkal teli jármű.



Stalberger Ferenc (Csoma): A lakóhelyem közbiztonságát megfelelőnek ítélem. Mostanában nem hallok lopásokról, de régebben akadtak. Szerencsére azóta elköltöztek a környékről azok, akikkel probléma volt. Gyanús alakok nem járnak erre, sőt újabban házaló árusok sem vetődnek mifelénk.

Szabó Margit (Csoma): Nálunk a közbiztonság jó, csak a késő esti motorozókkal van gond. Tyúkot, terményt nem lopnak, mert faluhelyen állatot már nemigen tartanak, a kiskertet nem művelik. Inkább a szerszámgépek tűnnek el olykor. Sok idős ember él egyedül, egy ismerősömet a csomagszállításnál csapták be.

Lásin Zsuzsanna (Csoma):

Jó ötlet, ha tájékoztatják az embert, mert sokan nem tudják, hogy mire kell figyelni az online világban, és hogyan lehet megelőzni, hogy ne váljunk csalás áldozatává. Rendszeresen rendelek árut az interneten, én még nem találkoztam csalókkal, de igyekszem óvatosnak lenni.