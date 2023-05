Nyílt nap 1 órája

Egy napra kitárta kapuit a gyerekek előtt a kaposvári laktanya

Hosszú sorok kígyóztak az airsoft lövészetnél, s népes gyerekhad rohamozta meg a páncélozott járművet szállító szerelvényt: nagy sikert aratott pénteken a kaposvári laktanyai nyílt nap. Álcafestés és fegyverzettechnikai bemutató is szerepelt a programban, a vegyivédelmisek és a toborzók is jelen voltak, s csaknem 1500an regisztráltak, a kaposvári és környékbeli iskolákon kívül andocsi, tabi és kadarkúti diákok is érkeztek.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

Fotó: Lang R.

– A katonai teherautón már túl vagyunk, irány a következő forduló – mondta mosolyogva Erdélyi Éva, aki épp kisfiára várt. – Hosszú órákon át lehet sétálni a laktanyában és mindenhol újabb látnivalót lehet felfedezni. Rózsaszín párduc, dr. Bubó, Vízipók-csodapók, Csillagok Háborúja: a közismert film- és rajzfilmslágerek egymás után csendültek fel, a helyőrségi zenekar már kora délelőtt megalapozta a remek hangulatot. A 43 éves Szentes Norbert gyermekével a tűző napon türelmesen várakozott az akadálypálya előtt. Az édesapa, aki még 1996-ben húzott le egy évet a seregben, azt mondta: a diákoknak tartalmas napot szervezett a honvédség. Minden korosztályt megszólítottak, a kisebbeknek éppúgy látványos program, mint a nagyobb tiniknek. – A tankok, a pisztolyok és a géppisztolyok érdekelnek legjobban – mondta a 11 éves Szentes Ákos. – Előtte azonban az akadálypályán szeretnék minél gyorsabban túljutni. Izgalmasnak látszik a kötélmászás. A sportpálya közelében sátrat vertek fel, s azokat a gyerekeket várták, akik airsoft lövészetben akarták kipróbálni magukat. Nem sokkal távolabb is lőttek a tinik, nagyjából 15 méternyire állították fel a céltáblát. A házigazdák szerint több kamasz kifejezetten jó teljesítményt nyújtott az airsoft gépkarabéllyal, s az érdeklődést mutatta az is, hogy egymás után cserélték a tárakat. Akadt olyan srác, aki újabb, ráadáskörrel próbálkozott. A társszervek sem hiányoztak a pénteki programról, a Kötél Egyesület a tűzoltóautón kívül egy ugrálóvárat is felállított. Nagy volt a jövés-menés, Bodó László egyesületi elnök szerint nem csak a honvédségnél, hanem az életmentőknél is lényeges az utánpótlás. Könnyen előfordulhat, hogy a tinik közül néhányan már az önkéntes életmentők csapatát erősítik. – Kommandós álcafestéket szeretnék – kérte a katonát az ellenőrző-áteresztő pontnál egy tíz éves kisfiú. Nem messze tőlük a páncélozott járműszerelvényt szállítóra másztak a kaposfői diákok, Szalai Anikó tanító 24 második osztályos gyermekkel érkezett a nyílt napra. Tizenegy méter hosszú és 17,5 tonna árut képes elszállítani: a résztvevők hatalmas konténer szállító műszaki jellemzőit is megismerhették a látványos technikai bemutatón.

Nyílt nap a kaposvári laktanyában Fotók: Lang Róbert

Rabszállítóban a diákok – Ilyen szűk helyre zárják a bűnözőket – mondta egy kísérő diákjainak a rabszállító autóban. A Büntetés-végrehajtáson kívül a tűzoltók és a rendőrök is részt vettek a rendezvényen. Ács János őrnagy, a Magyar Honvédség Lahner György II. Ellátóezred személyügyi főnöke azt mondta: a laktanyai nyílt napra főként kaposvári és környékbeli iskolákból érkeztek diákcsoportok, de andocsi, tabi és kadarkúti érdeklődőket is fogadtak. A látogatók megismerhették, hogy milyen eszközöket, járműveket használnak a katonák, s milyen körülmények között dolgoznak. A rendezvényre a társszervek képviselőit is meghívták.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!