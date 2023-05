Házról-házra jártak a lányok Szennában. Vitték magukkal a pünkösdi királynét is, akit háromszor megemeltek és így kívántak szerencsét, jó termést a gazdáknak. A Szennai Skanzen portáin friss kaláccsal vendégelték meg a gyerekeket, majd a látogatókkal közösen kitáncolták a májusfát. Öt erős férfi kellett ahhoz, hogy ki tudják döntenia a sudár lombkoronást. A májusfán lévő szalagokat azután a lányok leszedték és összegyűjtötték. – Megismerjük a régi hagyományokat és egy jó kaland újraélni a szokásokat – mondta el Takács Kincső Rebeka, aki tizenegy éve táncol a szennai művészeti iskolában és számos ünnepkörhöz kapcsolódó műsorban részt vett már. – Életben szeretnénk tartani a magyar hagyományokat, a koreográfiát Czigány Tamás és Pataki Annamária állította össze a gyereknek és a mi nagy örömünkre sokan csatlakoztak a májusfa kitáncolásához – mondta el Varjas Tamás, a szennai Zselic Alapfokú Művészeti Iskola vezetője.

– Sokan a pünkösd vallási oldalát ismerik, mi szerettük volna megmutatni, hogy milyen gazdag néphagyományokkal rendezik az ünnepkör – mondta Farkas Gergely, a Szennai Skanzen múzeumpedagógusa. Hozzátette: Somogyban régen a kislányok házról-házra jártak és jó egészséget, jó termést kívántak, cserébe megvendégelték őket pünkösdkor. – Ezt hívjuk cucorkázásnak, ami összegyúrt kendergombócot jelent, azért volt fontos, mert ha egy családnak nem volt jó a kendertermése, nem tudtak elég vásznat szőni, ami a hozományuk nagy része volt – tette hozzá a múzempedagógus.

Farkas Gergely megjegyezte: a felnőttkor határán lévő fiúk közül választották ki a pünkösdi királyt. Különböző erőpróbán vettek részt, lovas virtust kellett bemutatniuk. – A király parancsolt a bálban, őt vendégelte meg mindenki, próbáltak olyan győztest választani, akinek a legnagyobbak a boroshordói, így biztos vendégül látta a legénytársait is – mondta mosolyogva Farkas Gergely.

A Szennai Skanzenben különböző finomságokat is kóstolhattak az érdeklődők. A kemencés rétes mellett forró kürtöskalácsot is kínáltak. Jászfi Bernadett kadarkúti kézműves papírból készült kosarakat, táskákat, ajtódíszeket kínált az érdeklődőknek. A kaposvári Csoboz Judit pirográf és akrillal festett különleges képeket, órákat, ékszereket hozott, a kaposszerdahelyi Decsi Andrea sós karamellás finomságát is meg lehetett kóstolni és különleges bonbon válogatással és Rippl-Rónait idéző táblás csokival is készült a pünkösdölőknek.