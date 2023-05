Észrevehetően egyre gyakrabban jelentkeznek a gyerekeknél beszédhibák Zalavári Eszter gyógypedagógus-logopédus szerint. Azt mondja, a mozgásszegény életmód kedvez a beszédhibák kialakulásának. – A kicsik beszédfejlődésének a mozgás az alapja – mondta. – Ha jó az egyensúlyérzékük, a nagymozgások is rendben vannak, akkor a finommotorikájuk is rendeződik, ahogy az arc és a száj izomzata is, mert a mozgás következtében bizonyos idegpályák jobban fejlődnek – sorolta az összefüggéseket a logopédus, aki úgy véli, a társasházakban élő gyerekeknek többet kellene mozogniuk természetes körülmények között. A kertes házakban élők egyensúlyérzéke jobban fejlődik az egyenetlen talajon, a fűcsomókon lépdelve, futkározva.

– A mozgás fejlesztésére egy játszótér is tökéletesen alkalmas, a mászókázás, a hintázás, a pocsolyába taposás mind jótékony hatással van az idegrendszerre, így a beszédfejlődésre is. Ha a mozgás összerendezett, az artikuláció is jobb lesz – mondta a szakember.

Tóth-Orsós Sarolta utazó gyógypedagus-logopédus óvodásoknak tart logopédiai foglalkozásokat és tanulási zavarral küzdő középiskolásokat is fejleszt. Szerinte a mozgásszegény életmódra az okoseszközök nem megfelelő használata még egy lapáttal rátesz. – Úgy vélem, egy tendencia elején járunk, a helyzet folyamatosan romlik – mondta. – Sajnos, egyre mélyebbről indulnak a gyerekek, köszönhetően egyebek mellett az okoseszközök nem megfelelő használatának és a gyermekek szociokulturális hátterének. Van az az életkor, amikor még nincs szükségük a gyerekeknek mobiltelefonra. Ugyanakkor, az alkalmazások között találhatók olyanok, amelyek interaktív módon fejlesztik a gyerekeket.

– Duplázódásról nem beszélhetünk, de ötven százalékkal biztosan nőtt az elmúlt időszakban a beszédhibás gyermekek száma – erősítette meg Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vezetője a logopédusok észrevételeit. – Egyre több a magatartászavaros, autista gyermek, amihez gyakran beszédproblémák társulnak.

Az élő mesét nem helyettesíti a tévé

Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vezetője szerint érdekes jelenség, hogy az egyébként ingergazdag környezetünkben kommunikációs szegénységet tapasztalunk. – Az élő mese, az esti beszélgetések hiányát nem helyettesítik a képernyős tartalmak – hívta fel a figyelmet az intézményvezető. – A legtöbb beszédfejlődési probléma javítható, ha időben felismerik. Hároméves korban logopédiai szempontból felmérik az óvodásokat, de a logopédus önmagában nem elegendő. Minden szakembernek hozzá kell tennie a tudását és a család együttműködése is lényeges.

Az intézményvezető a megkésett beszédfejlődés és a pöszeség problémájára hívta fel a figyelmet, mert ezek a leggyakoribbak. Azoknál a beszédhibás gyerekeknél, akik a Covid idején voltak óvodások, hosszabb időbe telik korrigálni a logopédiai problémákat, de nem reménytelen a helyzet. A korai problémafelismerés és a beszédfejlesztés később, például az idegennyelv-tanulásnál is hasznosul.