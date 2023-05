A megbeszélésen nemcsak a vasútvonal által érintett települések polgármesterei vettek részt, hanem a vasúti teherszállításban érintett helyi vállalatok vezetői is, a MÁV-ot Szilágyi Tibor, beruházási és fejlesztési főigazgató és Szabó Csaba, Pécsi Területi Igazgató, míg a MÁV-Startot Gallovich Gusztáv, pécsi területi igazgató, a Rail Cargo Hungariát Czinki László, szombathelyi területi képviselő képviselte. Móring József Attila, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos szintén részt vett a megbeszélésen, a Pannonvasút Egyesülettől Szarvas-Hierholcz Márk elnök és György-Dávid Valentin alelnök voltak jelen.

A beszélgetés első napirendi pontjaként az egyesület röviden bemutatta a vasútvonal múltját és jelenét. Ismeretes, a vasútvonalon 2009. december 13-étól szünetel a személyszállítás. A vasútvonal Böhönyétől délre eső tizennyolc kilométeres szakaszán a 2020. július 25-én lezúduló nagy mennyiségű csapadék következtében kialakult villámárvíz több helyen súlyos károkat okozott, a szakasz azóta vonattal nem járható. A korábbi tervekkel ellentétben a sérült pályaszakasz helyreállítása nem történt meg, 2022 novemberében az itt található vasúti átjárókat megszüntették, a fényjelző készülékeket a vasúttársaság leszerelte.

Az 1893. október 24-én átadott vasútvonal építésének célja alapvetően a helyben termelt mezőgazdasági termékek vasúton történő szállítása volt. A vasútvonalon rendszeres teherforgalom zajlik, Marcalit keddi és csütörtöki napokon szolgálják ki Balatonszentgyörgy felől.

Áruszállítás: majdhogynem csak csinálni kellene

A beszélgetés során a Pannonvasút Egyesület képviselői többször hangsúlyozták, hogy a kormányzat és az EU klímasemlegességi törekvéseivel összhangban szeretnék elérni, hogy a helyi vállalkozók és fuvarozók részesítsék előnyben a vasutat a közúti árufuvarozással szemben. A MÁV, a Rail Cargo Hungaria és a helyi vállalatok vezetői hamar megtalálták a közös hangot. Megállapodás született arról, hogy felülvizsgálják a jelenlegi logisztikai rendszert, ami elősegítheti a gabona vasúton történő szállítását

Mesztegnyőről és Marcaliból.

Az előadás során elhangzott, hogy a Sefag Zrt. 2022-ben kilencvennégy vasúti fás kocsit adott fel Marcaliból. Szabó Tamás, a Sefag Marcali Erdészetének vezetője elmondta, hogy azt a famennyiséget, amit korábban Mesztegnyőn és Böhönyén raktak vagonba, most Somogyszobra kell elvinniük, így ha járható lenne a teljes vonal, akkor ők nyitottak arra, hogy újra rakódjanak ezeken a helyszíneken. Szabó Csaba, a MÁV pécsi területi igazgatója elmondta, hogy a vasúttársaság az elmúlt években saját forrásból több száz új és használt vasbetonaljat épített be a vasútvonalba, aminek köszönhetően a vonatok tengelyterhelését 17 tonnáról 20 tonnára tudták emelni. A vasútvonalon minden tárgyi és személyi feltétel adva van a vonatok biztonságos közlekedtetéséhez és a vasútvállalat is pozitívan fogadná, ha a vonal nagyobb kihasználtsággal bírna. Bár a tehervonatoknak az engedélyezett legnagyobb sebesség 20 kilométer/óra, Farkas László Nándor, balatonszentgyörgyi állomásfőnök szerint ez nem jelent komoly problémát, hiszen egy olaszországi vagy franciaországi úti cél felé a plusz 20–30 perces menetidő összességében nem érzékelhető.

Személyszállítás: előre a turizmusért!

A teherforgalmi kérdések után a személyforgalom lehetséges visszaállításáról beszélgettek a résztvevők. Az egyesület ismertette a Balatoni Fejlesztési Tanács koncepcióját, miszerint „járható út a vasút rehabilitációja”. Mint fogalmaznak: „alapvető a 37-es számú Balatonkeresztúr–Mesztegnyő–Somogyszob vasútvonal – a szükséges szakaszokon történő – helyreállítása, a személyforgalom (kerékpárszállítás) visszaállítása. Ezzel a kiváló aktív turisztikai programokra alkalmas Boronkai Tájvédelmi Körzet újra a Balaton turisztikai térképére kerülne.” Azt is ismertették, hogy a Technológiai és Ipari Minisztériumban tett látogatásunkkor feltett kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy „az, hogy lemenjünk Marcaliig vonattal, az már a fiókban van.” Azaz a tervek megvannak, már csak le kell porolni őket. A résztvevők többsége egyetértett abban, hogy a balatoni turizmus, a Balaton–Mesztegnyő kerékpárút és a Mesztegnyői Erdei Vasút együtt olyan erős szövetséget alkotna, amelyhez szükség van vasúti kapcsolatra is. Többen megjegyezték, hogy bár az elmúlt évtizedben az utazási szokások jelentősen megváltoztak, nem szabad elvetni a személyforgalom visszaállításának gondolatát. Szilágyi Tibor kiemelte, hogy jelenleg a vasút a személyvonatok számára engedélyezett 30 kilométer/órás sebességgel nem tudna versenyképes szolgáltatást nyújtani, ugyanakkor egy lehetséges pályafelújítás és a nemrég bevezetett bérlettípusok együttesen elérhetik a kívánt hatást.

A megbeszélés végén György-Dávid Valentin beszámolt az elmúlt évek különvonatairól és ismertette az idei emlékvonat összeállítását és menetrendjét. Mivel a Somogyszob–Balatonszentgyörgy vasútvonal idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, közös összefogásra kérte a települések vezetőit és szeretné, ha minden állomáson és megállóhelyen fogadnák a vonatot. A Pannonvasút Egyesület az ősz folyamán Böhönye és Felsőbogátpuszta között fogja tisztítani a pályát, illetve kicsit megszépül majd az állomások és megállóhelyek környezete is.

A MÁV képviselői a beszélgetésen elhangzottakról tájékoztatják az Építési és Közlekedési Minisztériumot.

