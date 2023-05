Az ország jogásztársadalma méltán tartja számon a kaposvári Jogi beszélgetéseket, hiszen itt aktuális kérdésekre kaphatnak választ – mondta a megnyitón Horváth Szilárd, Somogy vármegye főügyésze, aki bemutatta az idei előadókat. Kaposvári emlékkönyvet adnak ki Esztendők vándorútja címmel, és ebben fontos szerepet kap a rendezvény, tette hozzá Csillag Gábor, Kaposvár jegyzője, aki azt is megjegyezte, hogy a majd harminc évnyi hosszúságú, hasonló témájú rendezvénysorozat példa nélküli a helytörténetben, és olyan hagyomány és érték, amelyre támaszkodhatnak a kaposvári jogászok.

Fotó: Lang R.

Egyre nő a pénzmosások száma, ennek okaira és hátterére világított rá Gál István László, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, a téma szakértője. A pénzmosás mérgezi a gazdasági versenyt és legális pozícióba juttatja a bűnözőket. Egy klasszikus példát említett, miszerint ha valaki drogügyből származó jövedelemből éttermet nyit pénzmosás céljából, akkor onnan jóval nagyobb forgalmat jelent, mint mások, tehát az adóhatóság a többi vendéglőt kezdi el vizsgálni, hogy náluk miért nincs akkora forgalom. Magyar viszonyok között 50 millió és 100 millió forint közötti összeg már igényli a tisztára mosást, de hazánkban a nemzetközi példákhoz képest primitív módszerekkel dolgoznak.

Jogi érdekesség, hogy az orgazdaságot „betuszkolták” a pénzmosás fogalmába, így emiatt egy orgazda nagyobb büntetést kockáztat, mint egy tolvaj. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 50 ezer forinttól 50 millióig ugyanaz az öt év a pénzmosás büntethetőségének felső határa.

Fotó: Lang R.

Kevesen tudják, hogy Rumszauer Miklós kaposvári plébános ügyvédjelöltként dolgozott, amikor elszólította Isten hívása. Azonban a jogtudománnyal nem hagyott fel, és kánonjogi diplomát is szerzett. A Kaposvári Egyházmegyei Bíróság elnökeként arra mutatott rá, hogy az egyházjogi hierarchia csúcsán az az elv áll, hogy a lélek üdvössége a legfőbb törvény. Minden ennek van alárendelve, és mindenkire vonatkozik, aki meg van keresztelve ezért hihetetlenül rugalmasnak kell lennie. Ez a jogbiztonság elvét és a jogalkalmazók lelkiismeretét is próbára teszi. A megnyitón Horváth Szilárd visszaemlékezett, hogy fiatalon közösen jártak Rumszauer Miklóssal vonattal a pécsi egyetemre, és a plébános szociális érzékenységét jelzi, hogy gyakran irodalmi példákkal érvelt a bíróság előtt, hajdan így hallgatták meg tőle Tiborc panaszát is.

Fotó: Lang R.

Az együttműködés alapja a bírói kontroll

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett Hornyák Szabolcs, aki most a Kúria bírája. Előadásában a kölcsönös bizalom elvéről szólt az európai bűnügyi együttműködésben. A szolidaritási alapok működnek az EU-ban, szögezte le. A büntetőjogi szuverenitásról nehezen mondanak le az államok, de megbíznak egymás igazságszolgáltatási rendszerében, hogy a terheltek jogait mindenhol tiszteletben tartják. Beszélt az európai elfogatóparancs mellett egy új jogintézményről, az európai nyomozási határozatról. Ez bizonyítási eszközök átadására, megszerzésére irányuló jogi forma az államok között. A kiadatást a kérő ország jogai alapján kell elfogadni és a végrehajtó ország jogai szerint kell végrehajtani, és a legfontosabb eleme a bírói kontroll.