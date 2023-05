Pirosodik az eper Csökölyben. Nezdei Sándorné családjával több, mint négy évtizede termeszti a gyümölcsöt. Tavaly júniusban telepítették az ültetvényt, a hűvös tavaszi időjárás miatt később kezdtek el pirosodni a szemek. Még a fóliában is érik az eper, de már szabadföldit is szedik. Az eperszezonban az egész család dolgozik, muszáj besegíteni, mert évről évre egyre nehezebb találni napszámost. – A földeken már szinte senki nem akar dolgozni, a mi korosztályunk kiöregszik és a fiatalabb generáció nem folytatja – mondta el Nezdei Sándorné. A termelőktől átlagosan 1000-1500 forintért veszik át az epret, amelyért a kereskedő akár a dupláját kéri a piacokon. Csököly mellett Mezőcsokonyán, Kiskorpádon, Rinyakovácsiban és Somogysárdon is érik a szabadföldi eper. Somogy a földieper szempontjából a legnagyobb termőterületek közé tartozik. A gyümölcs igen gazdag C-vitaminban, kiemelkedő a kalcium- és a magnéziumtartalma, előnyösen hat a véráramlásra, az izmok oxigénellátására. Ha szeretne még többet megtudni a csökölyi epertermesztésről, akkor sonline.hu oldalunkon hallgassa meg Nezdei Sándorné családi gazdálkodóval készült beszélgetésünket.