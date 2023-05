Az ételek bírálatára és kóstolására 11:30-tól 12:00-ig került sor, majd a délután folyamán hirdeték ki a főzőverseny eredményét. A délután folyamán számos kiegészítő program várta a résztvevőket. Különleges attrakcióként a Camelot kutyasuli bemutatója is szerepelt, de a nyugdíjasok és az ovisok is színpadra léptek. Körhintán, légváron, és bungee jumpingot is kipróbálhatták a látogatók.



A rendőrségi és katasztrófavédelem munkatársai is betekintést nyújtottak a mindennapi munkájukba a helyszínen. A veterán autózás és a póni lovaglás lehetőséget adott a látogatóknak, hogy új élményeket szerezhettek.

