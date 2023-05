Az évi közel kétmillió megkeresést kezelő irodahálózat munkatársai emellett pihenésük helyszínén több, mint 30 féle szolgáltatással teszik teljesebbé a vendégek élményeit, ezzel akár hosszabb tartózkodásra ösztönözve őket. A május végén megrendezett Országos Tourinform Találkozó kiemelt témája volt az új szolgáltatások bemutatása, a helyi szolgáltatókkal való még szorosabb kapcsolattartás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével kapcsolatos tájékoztatás fontossága.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szervezésében lezajlott kétnapos eseményre az irodahálózat munkatársai az országos hálózat 94 irodájából érkeztek Villányba. A rendezvényt megnyitó Juhász Szabolcs, az MTÜ szakmai igazgatója köszöntőjében kiemelte: „A Tourinformok a hazai kínálat legjobb ismerőiként több ezer turisztikai szolgáltatóval állnak napi kapcsolatban, így mára a helyi turizmus fontos szervezőerőivé, nélkülözhetetlen szereplőivé váltak. Az információnyújtás mellett komoly részt vállalnak a turisztikai szereplők tájékoztatásában is. Legyen szó az új, önkéntes turisztikai védjegyrendszer megismertetéséről, kampányok vagy éppen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé nyújtott kötelező adatszolgáltatásra való felkészülés támogatásáról, az MTÜ mindig támaszkodhat a hálózatban megtestesülő szakértelemre” -hangsúlyozta az MTÜ szakmai igazgatója.

Az évente közel kétmillió megkeresést kezelő tourinformosok több, mint 30 féle szolgáltatással teszik teljesebbé a hazai tájainkon üdülők és kirándulók élményeit. Irodáikban emellett ajándéktárgyak, jegyértékesítés, csomagmegőrzés, kerékpár- és sporteszközbérlés, turisztikaikártya-értékesítés, mobiltelefon töltés, gyereksarok és akár kávézó is elérhető. Idén számos iroda vezetett be új szolgáltatást, indított tematikus túrákat. A magyar családok aktív élménykeresését segítő, közkedvelt Kajla-program útleveleit is szívesen lepecsételik. A pecsétgyűjtésre ugyancsak alkalmas, friss Kajlás-kiadványok is már országosan elérhetők a Tourinform irodákban. Nyitvatartásukról, elérhetőségeikről, új szolgáltatásaikról az MTÜ nagyközönségi honlapján, a Minőségi Díjat elnyert csodasmagyarorszag.hu/tourinform oldalon érdemes tájékozódni. „Bármikor is keressék – telefonon, e-mail-ben vagy személyesen – az irodákat, munkatársaik mindig szívvel és tudással segítenek” – tette hozzá Molnár Anita, a Tourinform Koordinációs Iroda vezetője.

A Tourinform Találkozó célja a szakmai partnerség erősítésén túl a hazai turisztikai kínálat naprakész ismeretének fejlesztése is, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy az irodák elismerten magas színvonalú munkát végezzenek. Az elmúlt évben például az országszerte 244 munkatárssal működő 94 irodájuk közel egyharmada ért el 90% feletti minősítést az MTÜ teljesítményértékelő rendszerében. Ehhez hozzájárulnak a rendszeres képzések és tréningek is. Az országos találkozó szakmai programjának résztvevői például bepillantást kaptak a Tourinform irodák digitális jelenlétéről szóló friss kutatás legújabb eredményeibe, illetve az információnyújtás generációs kihívásaival is megismerkedhettek. A rendezvény fontos programpontja volt, hogy a szervezők a hagyományoknak megfelelően elismerésben részesítsék az 10, 15, 20, 25 és 30 éves jubilálást ünneplő Tourinform irodákat is.

