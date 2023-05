A tanár, mint oly sokszor a szorgalmi időszakban, gyűrött arccal lépett be az előadóterembe. A hallgatók várták, hogy elkezdi ígért előadását Babitsról, a Nyugatról, ám némi tétovázás után azzal hozakodott elő: nincs most kedve beszélni a költőről. Hulla fáradt, mert éjjel kettőig internetezett, meg Babits különben sem volt olyan kiemelkedő egyénisége a magyar irodalomnak. Várhatnak még vele. Azt gondolta, helyette inkább mást választ előadása témájául. Például az ismert médiaszemélyiséget, aki mára megkopott, de egy időben kormányközelben adta tanácsait. Tiszavirág-életű politikai ténykedése előtt lapok hasábjain s tévében pöffeszkedve mondta el véleményét, mely szerint tesz mindenre és mindenkire. Azóta különben is átnyergelt egy szerinte ugyancsak szép területre, a pornóvilág „promózására”. S folyik a szó az előadóból, mint megáradt folyó hullámverése, sztori sztorit követ, szaftos részletekkel, és az újonnan felfedezett dús mellű üdvöske, még nyomdaszagú könyvének főszereplője is szóba kerül.

A tanárképző magyar szakos hallgatói türelmesen hallgatják oktatójukat, abban bízva, előbb-utóbb majdcsak észbe kap az előadó, és vége lesz ennek az őrületnek, de nem…

Egy váratlan pillanatban kéz emelkedik a magasba. Az egyik tanárjelölt kér szót: – Mondja, tanár úr, ha majd én tanítom Babitsot, akkor a Petőfi koszorúi, az Esti kérdés vagy az Eucharistia helyett én is beszélhetek az ön által piedesztálra emelt szerzőről, meg a „remekműveiről”? – teszi fel a kérdést, szemében tűzzel.

Döbbent csend lesz hirtelen az előadóteremben. A tanár is hallgat, hiszen nem számított e provokatív kérdésre, ezért válaszolni sem tud. Feje vörös, mint a rák.

A hallgatóban tovább forr a düh, s merészen azt is megjegyzi: – A tanár úrhoz hasonlóan én is fenn voltam az éjszaka, nem azért, hogy szórakozzak, hanem azért, hogy folytassam a szakdolgozatomat, s higgye el, én is meglehetősen fáradt vagyok, majdnem leragadnak a szemeim. A „homo moralisként” emlegetett Babits Mihályért és a tanár úr kedvéért azonban – itt még jelentősebb nyomatékot ad a hangjának – mégis felkeltem és bejöttem az előadásra, de nagy kár volt. Nekem erre nincs időm; nem akarok további negyvenöt percen át hallgatni az ön által favorizált, kétes értékű szerzőről, akinek „életművét” talán még az irodalmi kánonba is beemelné…

Mondandója végeztével a hallgató elköszönt, sarkon fordult, majd illedelmesen becsukta maga után az ajtót. Néhányan vele tartottak, ám akik bírták még szusszal, azt mondták: a tanáron később nem érződött a kellemetlen közjáték miatti zavartság, de a következő előadás már Babitsról szólt.

A meghökkentő történetet hallván eszembe jutottak Babitsnak A halhatatlanság halála című, 1933-ban írott esszéjének sorai: „A magas irodalom presztízse lehanyatlott; még a sznobok is más, korszerűbb sznobságot keresnek az irodalmi helyett. Aki kívül áll a piacon, halála után éppoly kevéssé remélhet dicsőséget és sikert, mint életében. Ide tartoznak a versköltők, ha csak nem politikával, szónoklattal, dobveréssel dolgoznak; amit jó költő bizonyára nem tesz meg.”

S hogy kit ér(t) utol a halhatatlanság halála? Nem hiszem el, hogy Babitsot.