Baloghné Páli Tünde, Viktória édesanyja 1987-ben állt a rendőrség kötelékébe, lánya pedig 2014-ben szerelt fel. Az indíttatás, hogy zsaruk legyenek, családon belülről jött. Baloghné Páli Tünde főtörzszászlós, a Balatonföldvári Rendőrőrs nyomozója a papájától kapott kedvet ahhoz, hogy zsaru legyen, míg a lánya, Balogh Viktória főtörzsőrmester, a Siófoki Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály keleti csoport körzeti megbízottja természetesen a nagypapától, a mamájától és a papájától is kapott inspirációt ahhoz, hogy felszereljen.

A családnak sokszor rájuk kell szólnia, hogy ne szakmázzanak folyton.

Tünde akkor jelentkezett, amikor még kevés nő dolgozott a rendőrségen. – A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetén kezdtem a Nádasdy utcában. Annak idején a megyei főkapitány azt mondta: „Női rendőr nem lehet Somogyban!” – mesélte a főtörzszászlós.

Végül átkerült a Siófoki Rendőrkapitányságra 1989-ben a közlekedési osztályra, majd 1994-ben ment át a bűnügyre.

– Mindig is nyomozó akartam lenni, ehhez szolgálnom kellett közel hét évet a közlekedésrendészeten, hogy az álmom teljesüljön. Pár hónapot voltam a vízirendészeten szintén nyomozóként. Azóta pedig Siófok.

Fél szavakból is megértik egymást.

– Nálam egyértelmű volt, hogy „mi leszek, ha nagy leszek”, hiszen a családban hárman is rendőrök voltak – meséli Balogh Viktória, aki a körmendi rendőriskola elvégzése után 2014-ben szerelt fel. – Ennek ellenére megpróbáltak lebeszélni arról, hogy rendőr legyek. Végül beleegyeztek, de kértek, hogy legyen egy B tervem is. Ezt meg is fogadtam, így van egy mérlegképes könyvelői végzettségem is, de valószínűleg soha nem fogok azon a szakterületen dolgozni.

Természetesen a vasárnapi ebédeknél is: anya és lánya, sokszor szoktak otthon is „szakmázni”.

– Ezen a férjem és a fiam is mindig kiakad – mondja nevetve Baloghné Páli Tünde. – A férjem is rendőr volt egyébként, de ő 2008-ban elment nyugdíjba. A vasárnapi ebéd közben sokszor beszélgetünk Vikivel munkáról. Persze hogy zavarja a többieket, mivel mi fél szavakból is értjük egymást a lányommal. Volt olyan, hogy az egész család együtt ment valahova, és a fiam mondta, hogy rendőrségről nem beszélhetünk az autóban!

Forrás: Mátyási György (Zsaru magazin)

FOTÓ: Szabó Gabriella