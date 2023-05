A kosárfonó-oktató népművész, Somogy roma díszpolgára egy gólyamentő szervezetnek segít.

Még egy felnőtt férfi is megéri átérni azokat a gólyafészek alapokat, amelyeket Kakas József készített az utóbbi napokban. Százötven centiméter átmérővel egyenként harminc–negyven kilót nyomnak a 15–18 centiméter magas kosarak.

– Egykori aszalókosarakra emlékeztetnek a kész fészekalapok, de azoknál is jóval nagyobbak. A terjedelmük miatt igen nehézkes az elkészítésük. Nem egy, hanem három-négy szálat kell összefonni, mert tartósnak kell lennie, hiszen a gólyák ebbe rakják majd a fészket. Több száz kilót elbír az általam készített kosár. Ez annak köszönhető, hogy a megszokottnál jóval vastagabb alapanyaggal dolgozom ebben az esetben. Rendesen igénybe is veszi a kezeimet. A fészekalapoknak van súlyúk, darabja önmagában is 30–40 kiló – mondta Kakas József. – A másik munkám, a nagy szakértelmet igénylő, különleges pávafotelek felújítása mellett vállaltam el a hatalmas gólyafészek alapok elkészítését.

A fészekalapokat daruval emelik majd a helyükre a szolgáltató munkatársai, akik együttműködnek egy gólyamentéssel foglalkozó szervezettel. Elsősorban a Dunántúl területén lesznek majd láthatók.

– Két éve működünk együtt az E.ON munkatársaival, hogy hatékonyabb legyen a fészekkosár-telepítési programjuk. Országszerte kétezer is lehet azoknak a fészekkosaraknak a száma, amelyekre nem fészkeltek a madarak, mert nem a megfelelő helyre telepítették. A szakszerű megvalósításhoz igyekszünk segítséget nyújtani – mondta Márton András, a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont vezetője, aki a világhálón keresett kosárfonót, aki a speciális gólyafészek alapokat elkészítené. Így lelt rá Kakas Józsefre, akivel azonnal megtalálták a közös hangot.

– Már láttam fényképen a prototípust és éppen olyan, amilyennek lennie kell. A héten el is megyek érte. Pusztazámorban fogjuk az elsőt a szolgáltató szakembereinek segítségével felszerelni a már kihelyezett fém fészek­alapokra. Ha beválik, akkor ezt a módszert terjesztenénk a gólyák védelmének érdekében. Nem találtunk fel ezzel semmi újat, a lengyeleknél évek óta elterjedt már ez a módszer – mondta a madárvédő, aki úgy véli, akár százat is rendelhetnek az óriási méretű fészekalapból, ha beváltja a hozzá fűzött reményeket és megszeretik a gólyapárok.

Munkahelyet építene a fészkekre

Szeretne munkahelyet teremteni a településen élők számára Kakas József. Tanfolyamot szervez, amellyel átadhatja másoknak tudását. – Azt vallom, hogy helyben kell biztosítani a megélhetést az embereknek. Ha a gólyafészek programban beválnak a kosaraim, több kéz is kell majd a sorozatgyártáshoz. Ezen dolgozom most, hogy elindulhasson a folyamat – mondta a kosárfonó mester.