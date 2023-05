– Az 1998-ban alapított egyesületünknek 198 tagja van, s Kaposváron kívül kilenc környékbeli településen is jelen vagyunk – hangsúlyozta Herke Tamás. – Az átlagéletkor 40 év felett van, a csapat munkáját nyugdíjasok is segítik. Azt szeretném, ha a mostaninál jóval több somogyi fiatal előtt vonzó lenne a polgárőrség. Munkánk a bűnmegelőzést éppúgy érinti, mint a közbiztonsági feladatok ellátását vagy a közlekedést, szerteágazó területről van szó, s aki önként a közösségért akar dolgozni, több fajta módon megteheti.

A rendkívüli tisztújító közgyűlésen megválasztott új elnök 1959-ben született Kaposváron, a Táncsics gimnáziumban érettségizett, s Pécsen jogi diplomát szerzett. Később a budapesti rendőrtiszti főiskolán tisztképzőt végzett, s 1983-tól 2010-ig rendőrként szolgált. Pécsen három évet töltött, Somogyban 1986-tól dolgozott bűnügyi területen, az SMRFK-n főkapitány-helyettes és bűnügyi igazgató is volt. Tizenhárom éve leszerelt, az elmúlt időszakban több helyen dolgozott, s 2018-tól a KSZC Eötvös Loránd műszaki technikumban rendészeti fakultáción tanít. Herke Tamás kiemelte: az egyesületben még zajlik az átadás-átvétel, de a következő hetekben minél több tagtársával személyesen akar megismerkedni. A csapatban szakmunkás, diák, mérnök és tanár is van, az egyesület nyitott, s folyamatosan várják az érdeklődők jelentkezését. Tovább akarják folytatni a rendőrökkel a közös járőrözést, s a hagyományos rendezvénybiztosításon kívül az új bűnmegelőzési feladatokra is összpontosítanak.

– Az internetes csalások, online átverések egyre nagyobb problémát okoznak, komoly a veszély – mondta Herke Tamás. – Erre hívjuk fel az idősebbek figyelmét, tájékoztató kampányt akarunk tartani nyugdíjas egyesületekben, klubokban. S a rendőrséggel még szorosabb együttműködést akarunk fenntartani, s valamennyi önkormányzattal jó kapcsolatot szeretnénk ápolni.

Herke Tamás szerint fontos a műszaki fejlesztés, de legalább ilyen lényeges a tanulás, a szakmai megújulás. A csapat laptoppal, továbbá három kerékpárral, két-két motorral és autóval rendelkezik, s tervek szerint később drónt is beszereznek, s elképzelhető, hogy Kaposváron elindul a kutyás szolgálat. A csapat előreláthatóan május végén a SZÜV-székházból elköltözik az új Zrínyi utcai központjukba. Arra a felvetésre, miszerint az elnöki munkáját mennyire segítheti a rendőri múltja, azt mondta: a munkában szerzett tapasztalat és a szakmai kapcsolatokon kívül már korábban rálátása volt a polgárőrök tevékenységre. Célja, hogy még hatékonyabb legyen a kaposvári csapat, s akik vállalják a szolgálatot, azok szívvel-lélekkel dolgozzanak. S mit tartana sikernek az öt éves mandátuma lejártával, 2028-ban azt mondta: azt szeretné, ha hosszú távon is stabil maradna a létszám.

– Olyan polgárőröket szeretnék látni, akik értik a dolgukat – mondta. – S büszkék arra, hogy az egyesületünkhöz tartoznak és önkéntes munkájukat a közösség értékeli.

Film és zene

Herke Tamás nős, két felnőtt gyermeke van. Hobbija a filmnézés és az olvasás, s ezen kívül rendszeresen hallgat zenét. Kedvence többek közt a Queen, Jethro Tull és a Deep Purple, s jól ismeri az új hazai együtteseket is, s van egy menhelyi kutyája.