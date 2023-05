Alelkünknek sem tesz jót ez a napok óta tartó kitartó esőzés. A rossz idő lelomboz mindannyiunkat, s komoly energiákat kell mozgósítanunk lelki egészségünk megőrzésére. Optimális mennyiségű eső ugyan soha nem tud esni, de egy ideje már a szokottnál is szélsőségesebbnek tűnik az időjárás. Ha nincs csapadék, akkor nagyon nincs és belepusztulnak a növényeink. Ha pedig esik, akkor nagyon esik, rövid idő alatt rengeteget kapunk a nyakunkba az égi áldásból. Alighanem épp ez a furcsa helyzet szembesít minket a problémával: egyre szélsőségesebben alakul az időjárás, s így vagy úgy valamennyien megérezzük, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva neki.

Most éppen a sok csapadékkal kell szembenéznünk. S mi mindent megteszünk, hogy az érkező víztől mielőbb szabaduljunk. Nem törődünk azzal, hogy a vízzel mekkora értéket kaptunk, s mennyi mindenre hasznosíthatnánk.

A hazánkba érkező vizek nagy részét mind a mai napig rosszul hasznosítjuk; nem megfelelő módon tartjuk vissza, hagyjuk elfolyni kihasználatlanul. Csak itt ne legyen, mert most éppen nem tudunk vele mit kezdeni. Egyszerűen szólva, pazarolunk. Ezt ideje lenne mielőbb megszüntetnünk. Ettől persze nem lesz jobb hangulatunk, de legalább tudnánk: megéri elviselnünk a vigasztalanul kopogó esőt. A globális felmelegedés nem egy konteó, egyre kevesebben néznek bolondnak, ha azt mondom, fogunk mi még nyáron havat látni, és a nap melegétől lepirulni télen. A változó környezethez alkalmazkodnunk kell az elkövetkező évtizedekben. Ez nem csupán a kényelmünket szolgálja majd, de a túlélésünket is.



Itt ez a sok eső és mi hagyjuk elfolyni haszontalanul.