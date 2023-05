Már nem kell órákat utazniuk a fonyódi várandós hölgyeknek ahhoz, hogy részletes ultrahangképet kapjanak születendő gyermekükről. Miután elromlott a régi készülék, egy modern ultrahanggal gazdagodott a helyi rendelőintézet, amellyel az ötdimenziós, vagyis a babamozis élmény is karnyújtásnyira került a szülőkhöz.

– A környéken élőknek eddig nagyon sokat kellett utazniuk például Zalaegerszegre, Siófokra, vagy Kaposvárra ahhoz, hogy ilyen szintű és ilyen tudású készülékkel találkozzanak a várandósok, vagy akár a nőgyógyászati ultrahangra érkezők – mondta Hidvégi József polgármester. – Olyan szempontból is nagyon nagy segítség az új készülék a fonyódiaknak és a környékben élőknek, hogy a szűrővizsgálatok is magasabb színvonalon lesznek elérhetőek, illetve mindemellett ötdimenziós babamozi felvételek, videófelvételek is készíthetők. A polgármester hozzátette: a Samsung HS50 V2.04 típusú ultrahang a városnak bruttó 19 millió forintjába került.

Fotók: Fonyód Média

Az új, modern nőgyógyászati diagnosztikai eszközzel Horváth-Németh Judit szülészeti-nőgyógyászati szonográfus fontos információkat tudhat meg a magzatokról. – A szűrővizsgálat részeként egy komplett, teljes átvizsgálást tudunk végezni, tehát a baba szívétől kezdve minden szervét látjuk ezzel a berendezéssel – mondta. – Mivel a készülék babamozira is képes, már az anyaméhben láthatóvá válnak a születendő gyermek arcvonásai, akár még az is, hogy kire fog hasonlítani a baba, de azt is látjuk, hogy minden végtagja megfelelően fejlődik-e, tette hozzá a szakember. – A terhesség 24. hetétől a 32. hétig érdemes ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de akár már a 12. héten is lehet a babákról készíteni három- vagy négydimenziós felvételeket. A korábbi háromdimenziós vizsgálatokhoz képest mozgásban is láthatók a magzatok az édesanyjuk pocakjában.

Az új tevékenység hatósági engedélyeztetése a következő hetekben zárul. A szolgáltatásról a 06-85/560-970, vagy 06-85/560-980-as telefonszámon kérhető felvilágosítás.

Előre gondolkodik az önkormányzat

Hidvégi József polgármester elmondta: az egészségügy fejlesztése mindig is fontos volt a városvezetés számára, ezért is döntöttek úgy, hogy beruháznak a modern berendezésre. Kiemelte: jövő évtől az orvosi ügyeletre már nem kell költenie Fonyódnak, lévén állami feladat lesz, tehát forrás szabadult fel. Mivel idén 26 millió forinttal járult hozzá a Balaton-parti város az ügyelet megszervezéséhez, a képviselő-testület megelőlegezte azt és visszaforgatja a helyi egészségügyi ellátás fejlesztésébe.