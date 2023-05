A feladatok között szerepelt a százalékszámítás, gráfok, halmazok, valószínűségszámítás, függvények, koordinátageometria, mértani sorozat és a kétismeretlenes egyenlet is. A diákoknak a vizsgán a gömb sugarával is meg kellett küzdeniük. A matematika érettségi első felére 45, a második részére 135 perc állt rendelkezésre. A középszintű írásbelin összesen 100 pontot szerezhettek a diákok. Ebből az első részben 30-at, a maradék 70-et a másodikban.

Fotó: Lang R.

Azok a tanulók is kedden vizsgáztak, akik emelt szinten próbáltak szerencsét. Somogyban összesen 92 diák jelentkezett a „nehezebb” matematika érettségire. A vármegye tanulói egy helyszínen, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban oldották meg az emelt szintű feladatsort. Az intézményben hét terembe osztották be a tanulókat, más helyiségekben pedig a közép szintű vizsga zajlott. A táncsicsos diákok közül 25-en választották az emelt szintű érettségit. A feladatok között függvényanalízis, kombinatorika és paraméteres egyenletek is szerepeltek.

Fotó: Lang R.

Vámosi László a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, matematikából nagyon jól teljesítenek diákjaik, nem véletlenül választották ennyien az emelt szintű megmérettetést. Vámosi László kiemelte, a végzősök többsége egyetemen, főiskolán tanul tovább. Népszerűek a mérnök, valamint az orvosi képzések, és sokan mennek külföldi felsőoktatási intézménybe is.