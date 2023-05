A panorámás vízparti színpadon élő legendák lépnek fel, több generáció legnagyobb slágereivel, mint páldául az Earth Wind & Fire Exprereince, Demjén Ferenc, Fenyő Miklós és Szikora Róbert, a Csík Zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, a Budapest Bar és Bródy János.

Három napon át városszerte koncertek, irodalmi programok, kiállítások láthatók és hallhatók. Lesznek ingyenes jazz-koncertek, de még Zámbó Jimmyt is megidézik Zamárdi szabadstrandján a MOL Nagyon Balaton butikfesztiválja keretében, ahol a Balaton legjobbjait felvonultató gasztronómiai kínálat is várja a ZamJam vendégeit.

A színes kulturális kínálat mellett idén elindul a Gasztrosétány, amely keretében a Balatoni Kör a régió legjobb éttermei közül vonultat fel jó néhányat. A programok nagy része ingyenesen látogatható, a legnagyobb koncertekre pedig kedvezményes áron kaphatók jegyek.

Koncertek a Kilátónál

Sokan nem is tudják, hogy Zamárdiban nemcsak a vízparton csodás a kilátás. Zamárdi kőhegyi kilátójából kelettől-nyugatig élvezhetjük a Balaton legszebb panorámáját. A kilátókoncertek keretében belépő nélkül hallgathatjuk a Kiss Tibi vezette Aranyakkord koncertjét, Járai Márk pedig Cseh Tamás dalaival érkezik.

– A ZamJam most is küldetésének tekinti, hogy a Balaton egyik legnépszerűbb turistacélpontja megmutassa az ismert helyek mellett a rejtett kincseket is – emelte ki Ádám Kata, projektvezető. Hozzátette: továbbra is várják a helyiek, a zamárdi vendéglátók, szolgáltatók ajánlatait. Programokat, kedvességeket, amelyek a vendégszerető Zamárdit mutatják meg.



–A fesztivál 2022-ben bebizonyította, hogy Zamárdiban helye van egy új, és tematikáját tekintve is újszerű fesztiválnak – mondta el Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. – A szervezőkkel együtt most is azon dolgozunk, hogy a hozzánk érkezőknek megmutassuk a városunk értékeit. Ennek keretében közel 20 helyszínen várjuk programokkal a turistákat – tette hozzá a polgármestere.