A játékban csak azok az olvasók nyerhettek, akiknek érvényes előfizetésük volt a játék idején, valamint a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul felragasztották a játékszelvényre, amit kitöltve beküldtek a kiadó szelvényen megadott címére. A sorsolás közjegyző felügyelete mellett zajlott.

A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagyon népszerű volt az előfizetőink körében. Összesen 28 ezer 512 játékszelvény érkezett be a megadott határidőre. A szerencse most az alábbi előfizetőinknek kedvezett: ötmillió forintot nyert, vagyis játékunk fődíjasa Fichtacher József Szombathelyről. Félmillió forintot tízen nyertek, köztük somogyi játékos nem volt. Százezer forintnak összesen huszan örülhettek, köztük egy somogyi játékos, Simon Ferencné Kaposszerdahelyről.

Köszönjük a hűséges előfizetőinknek, hogy velünk játszottak! Gratulálunk a nyerteseknek! A szerencséseket telefonon értesítjük.